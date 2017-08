Történelmi csúcson a Bitcoin a nagy kettészakadás után

A Bitcoin árfolyama a tegnapi csúcson 3501,21 dollár, piaci kapitalizációja 116,9 milliárd dollár volt. A Coindesk szakportál a világ BTC-tőzsdéin jegyzett árfolyamokból súlyozott indexet számol:

A rali részben annak köszönhető, hogy komolyabb problémák nélkül zajlott le a Bitcoin "kettéosztása". A bányászokat és szakértőket is megosztó esemény lényege, hogy az eredeti első Bitcoin blokkláncból kivált a Bitcoin Cash névre keresztelt továbbfejlesztett változat, amely nagyobb blokkokat képes kezelni és elvileg gyorsabb is lehet a későbbiekben, mint az eredeti kriptopénz. Az új, kisebb kriptopénz, a Bitcoin Cash kiválása nem zavarta meg a "régi" Bitcoin normális működését.Az elmúlt időszakban a média is szorosan követte a Bitcoin kettéválásának sorsát, ez is segíthette az árfolyamot. Emellett az altcoinok, vagyis a Bitcoin technológiájára épülő, de teljesen új, általában speciális problémákra megoldást kínáló kriptopénzek terjedése is felfelé hajthatta az árfolyamot. Ugyanis ezek megvásárlása legegyszerűbben úgy oldható meg, ha valaki először Bitcoint vesz, majd ezzel fizet az altcoinért (Pl. Ethereum, Ripple stb.).