Tőzsdére megy a világ egyik legnagyobb insurtech cége

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A ZhongAn online biztosító több nagy internetes pénzügyi vállalat leánya, fő tulajdonosa az Ant Financial (az Alibaba lánya), amely Kína egyik legnagyobb internetes pénzügyi konglomerátuma lett néhány év alatt. A másik nagy tulajdonosa a Tencent, amely Kína egyik legnagyobb internetes óriása.Az IPO a Financial Times szerint a világ első insurtech tőzsdei kibocsátása lesz. A ZhongAn tavaly 5,8 milliárd dolláros biztosítási állományt adott el, és 460 millió ügyfelük van, vagyis a hagyományos nagy biztosítókhoz képest is hatalmas piacot uralnak. Tavaly novemberben volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 millió dolláros állományt adtak el. A csoport ugyanakkor egyelőre veszteséges, az idei első negyedévben 202 millió jüanos veszteséget könyveltek el.A ZhongAn többek között felhő, big data és mobilinternet technológiákat használva nyújt innovatív biztosítási megoldásokat, például automatikus kárrendezési szolgáltatásuk is van. Elsősorban balesetbiztosítással, egészségbiztosítással és utasbiztosítással foglalkoznak, 2015 júniusában 1 milliárd dollárnyi tőkét vontak be, akkor 8 milliárd dollárra értékelték a céget.