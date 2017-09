Trump megfenyegette Észak-Koreát: "szomorú nap lesz", ha lerohanják őket

Egy katonai válaszlépés bizonyára lehetséges lenne. Feltétlenül szükség van rá? Nem, semmire sincs feltétlenül szükség. Én nem szeretnék a katonaságnak zöld utat adni. De ha mégis így tennék Észak-Koreában, akkor az egy nagyon szomorú nap lenne Észak-Koreának.

Trump a múlt hétvégi hatodik, minden eddiginél nagyobb erejű atomrobbantás ellenére nem döntött katonai válasz mellett, ehelyett gazdasági szankciókat dolgoznak ki az észak-koreai atomprogram hátráltatására. Trump szerint Phenjan rosszul viselkedett, és ezt le kell állítani.Trump fenyegető szavai ellenére a diplomáciai megoldásra még bőven nyitva van a lehetőség. Kína például elfogadta, hogy az ENSZ még több szankciót vezessen be Észak-Koreával szemben.Persze Phenjan máris reagált a szankciók hírére: ha bármilyen új büntetést bevezetnek ellenük, arra "erős ellenlépésekkel" válaszolnak, és ez azt jelenti számukra, hogy az USA egy háború kirobbantását szeretné elérni.Az Egyesült Államok célja az lenne, hogy a ENSZ Biztonsági Tanácsa olajembargót rendeljen el Észak-Koreával szemben, a textiláruk exportját megtiltsa, észak-koreaiaknak ne biztosítsanak munkavállalási engedélyt külföldön, Kim Dzsong Un pénzügyi eszközeit fagyasszák be és utazási tilalmat is vezessenek be vele szemben.