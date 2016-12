Új mobilbanki vírus csapolja meg a bankszámlákat

Ezután phising támadásokat indítanak, többek között hamis Gmail és Google Play alkalamazásra cserélik az eredeti appokat, illetve eddig 2250 pénzügyi appot másoltak le, majd az ezekbe beírt adatokat, azonosítókat begyűjtik.

A Kaspersky azt ugyan nem közölte, melyik országok érintettek, így nem tudjuk, hogy Magyarországon is aktív-e a vírus. De jobban tesszük, ha mi is elővigyázatosak vagyunk. Az újonnan felfedezett mobilbanki trójai vírus a Banker.AndroidOS.Faketoken nevű vírus módosításával jött létre, legtöbbször Adobe Flashplayernek álcázza magát.Amikor a trójai aktívvá válik, akkor elkezd engedélyeket kérni a felhasználótól, és ha ezeket nem adja meg, akkor újra és újra feljön az ablak. A felhasználók így idővel jobb híján inkább engedélyezik az appnak, hogy szinte bármit megtegyen.A vírus engedélyt kér többek között más applikációk felülírására, push-üzenetek küldésére és alapértelmezett sms-alkalmazásnak állítja be magát. Utóbbival a legfrissebb Android verziókban is képes ellopni az adatokat.Ráadásul az alkalmazás a Kaspersky szerint arra is képes, hogy titkosítsa és blokkolja az adott eszköz belső és külső adattárolóin lévő adatokat, amelyekhez a kulcsot csak pénzért adja ki.