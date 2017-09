Új világ jön az adatkezelésben - Erre hívja fel a figyelmet a magyar hatóság

a különleges adatok

az érintett pénzügyi helyzetére vonatkozó adatok (például tartozás)

az érintett társadalmi megbecsülésére kiható adatok (például játékszenvedély, rossz iskolai eredmények)

felhasználónevek és jelszavak

a személyiséglopásra alkalmas adatok (például okmánymásolat)

a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama, a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege

az adatkezelés jellege, célja, a jogsértéssel érintett személyes adatok kategóriája

az érintettek száma, és az általuk elszenvedett kár mértéke

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó részéről az érintettek által elszenvedett kár enyhítése érdekében tett bármely intézkedés, továbbá ők maguk bejelentették-e a jogsértést.

Az elszámoltathatóság elve egy vadonatúj alapelv az uniós és a magyar adatvédelemben, ez egy szuperelv, ami a legfőbb elvárás a GDPR-ral kapcsolatban. Nem csak megfelelni kell a szabályoknak, hanem ezt bizonyítani is tudni kell a hatóságnak. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése egy új követelmény, ez megnyugvást adhat a cégeknek, hogy meg tudnak felelni az előírásoknak.Adatvédelmi incidensnek számít az is, ha egyetlen személy személyes adatát érinti a jogosulatlan adatkezelés. A protokollok viszont sokfélék, de például ha egyetlen ember nagyon fontos adata veszett el, akkor elképzelhető, hogy jelenteni kell a hatóságnak. Azért is kell ezentúl komolyabban venni ezeket az eseteket, mert sokszor az előjele lehet egyetlen adatlopás is egy későbbi szélesebb kört érintő esetnek.Nem kell bejelentést tennie az adatkezelőnek, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, ugyanakkor a nyilvántartási kötelezettség ezekre is kiterjed.Érzékeny adatokat érintő incidensek vélhetően kockázatot jelentenek a természetes személyek jogaira, szabadságaira, ilyen személyes adatok például:A GDPR rögzíti, hogy 10 vagy 20 millió euró is lehet a bírság, vagy az adott cég csoportszintű árbevételének akár 4 százaléka. Ugyanakkor a bírság kiszabásakor a hatóság egy sor szempontot vesz figyelembe, ilyenek például:Fontos észrevenni, hogy ezek a fenti tényezők nem csak a hatóságnak szólnak, hogy minél nagyobb bírságot szabhassanak ki, hanem az adatkezelőknek is szólnak, hogy enyhítsék egy esetleges bírság mértékét - emelte ki előadásában Osztopáni Krisztián.