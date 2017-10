Újabb körben szerzett 40 millió dollárt a magyar sikercéget felvásárló startup

Erről a témáról is szó lesz a Portfolio november 16-ai Banking Technology konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A Digital asset Holdings a blockchain technológiát kutató, és erre a pénzintézeteknek megoldásokat fejlesztő startup, amely évekkel ezelőtt megvette a Blummer Tamás magyar Bitcoin-szakértő Bits of Proof nevű cégét.A mostani forrásbevonási körben a Digital Asset 40 millió dollárt vont be meglévő és új befektetőktől, ezzel már 110 millió dollárnyi tőkét vontak be eddig összesen. A pénzből globális terjeszkedést terveznek. A cégbe az egyik befektetőtől (Two Sigma Investments) egy társ-CTO is érkezik, az igazgatótanács új tagja pedig Clyde Rodrigez lett, aki avezérigazgató Blythe Masters alatt fog dolgozni.A Digital Asset viszi például az ausztrál tőzsde projektjét, az ASX tavaly 8,5 százalékos részesedést vásárolt 17,4 millió dollárért a Digital Asset Holdingsban, amely a tőzsde elszámolási rendszerét a Bitcoint megalapozó technológiára cserélné le.