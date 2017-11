Újabb nagybank vezet be mobiltárcát Magyarországon

Hasonló témákról is szó lesz november 16-ai Banking Technology konferenciánkon. Az utolsó helyek még kiadók! ÁTTEKINTÉS

A kártya digitalizációja után a mobil - ha a telefon NFC-funkciója és a gyorsfizetés funkció be van kapcsolva - már ugyanúgy használható a bolti terminálokon fizetésre, akár egy bankkártya. Elég, ha a telefont alvó módból felébresztjük, és érinthetjük a telefont.

A K&H ügyfelek számára elérhető mobiltárca a mobilbank frissítésével érkezett meg (a banknak 110 ezer aktív mobilbank használója van, ebből 85 ezer felhasználó androidos mobillal rendelkezik), az új funkcióként megjelenő érintéses (NFC-s) fizetéshez először az app által felajánlott (fizikailag már létező, aktív) bankkártyák legalább egyikét digitalizálni kell. Ezután egy 4-8 jegyű tárca pin-kódot kell megadni, melyet az 5 ezer forint feletti fizetések jóváhagyásánál kell a későbbiekben megadni a mobilon. A mobiltárca használatához Mastercard kártyára, illetve Android 4.4-ás vagy ennél frissebb androidos rendszerrel, és NFC funkcióval rendelkező mobiltelefonra van szükség. A bank 750 ezer kibocsátott kártyával rendelkezik, amelyek 60%-a Mastercard, egyelőre csak ezeket lehet digitalizálni, jövő évre tervezik a Visa kártyák bevonását is).A mobilfizetéshez nincsen szükség élő netkapcsolatra, telefononként 10-15 előre kiosztott tokennel lehet fizetni. Ezután az app szól, ha netkapcsolatra volna szüksége ahhoz, hogy újratöltse a netkapcsolat nélküli keretet. (Az egyes tranzakciók adatforgalma egyébként nagyon alacsony, a legalacsonyabb mobilnet csomagok esetén is marginális). Egyelőre nincs ujjlenyomatos vagy egyéb autentikációs fizetésre lehetőség, 5000 forint felett a tárca PIN-kódot kell használni, viszont a későbbiekben nyitva lesz erre a lehetőség.A mobilbankon belüli mobiltárca fülön a digitalizált kártyák adatait láthatjuk, itt lehet a használandó kártyák között választani. A kiválasztott kártyánál a gyorsfunkciók között be lehet állítani a fizetési limiteket (készpénzfelvételi és vásárlási/mobiltárca limit), de ehhez szükséges a mobilbanki belépési kód megadása is. Ezen kívül törölhetjük a kártyát, illetve feltölthetjük a net nélküli fizetési keretet.A további beállítások között a biztonság fül alatt lehet be vagy kikapcsolni a gyorsfizetés funkciót, amikor a fizetéshez elég a mobil feloldása. Kikapcsolt állapotban csak a tárcába lépve, a fizetést aktiválva lehet elindítani egy tranzakciót. A mobiltárcában kártyánként és összesítve is elérhető a kártyához tartozó tranzakciós történet.A megoldás egyébként a Mastercard digitalizációs megoldását használja. A K&H a mobiltárca népszerűsítése céljából december végéig 2 százalékos visszatérítést, maximum 5000 forintot ad a mobiltárcás fizetések után.Eddig a Gráninit Bank, a Budapest Bank, az MKB Bank és az OTP Bank (Simple) rendelkezett Magyarországon érintéses mobilfizetési megoldással, utóbbi bankfüggetlen app, tehát nem csak OTP-s ügyfelek használhatják.