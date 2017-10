Újfajta háborúra készülhetünk: nem sok marad 2025-re a ma ismert világból

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology 2017 konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Egy újfajta verseny alakul ki a piacokon

Ezeket a transzformációkat többnyire a gazdaság transzformációja és a vagyon átcsoportosulása is követte.

Az ökoszisztémák világa

az Apple (Apple Pay),

a Tencent és az Alibaba,

az Amazon az Amazon Góval valamint a Whole Foods megvételével,

valamint olyan innovatív vállalatok, mint a lakásokkal és B2B szolgáltatásokkal foglalkozó CBA,

az mBank

a Starbucks - amely mobil fizetési lehetőségek kiépítésén dolgozik,

a GE és a Ford,

vagy éppen a PingAn online biztosító.

Egyre szélesebb körben hódítanak a világon az olyan digitális vállalatok, mint például a japán Rakuten: amellett, hogy a vállalat az ország legnagyobb online piacterét üzemelteti, hitelkártyákkal, értékpapír kereskedelemmel, turisztikával is foglalkoznak, sőt övék a Viber is, egy online kommunikációs alkalmazás, amelynek világszerte 800 millió felhasználója van. De ilyen, kategorizálhatatlanul sok lábon álló cég például még a kínai Tencent, vagy éppen az amerikai kereskedelmi óriás, az Amazon is.Ezeket a digitális óriásokat nem köti egyetlen iparág: egyszerre több szektorban versenyeznek egymással és ez hatással van a szektorok határaira is - hiszen számos iparág jön létre, szűnik meg vagy éppen olvad egymásba a digitális térhódítás miatt. Persze korábban is volt már ilyen transzformáció: a bankok például a betétgyűjtés, hitelezés, kereskedelmi bankok és a devizapiac elegyeként jöttek létre, míg a szupermarketek számos más kereskedelmi ág fúziójából épültek fel.Ilyen transzformációt hoz majd el a digitalizáció is: mesterséges intelligenciával, az adatforgalom felgyorsításával, a mobil alkalmazások térnyerésével, illetve ezek az ügyfélélményre és elvárásokra gyakorolt hatásával. A digitalizációnak köszönhetően az ügyfélkiszolgálás és az információáramlás gyorsul, az ügyfelek költségei csökkennek, az elérhető tartalmak köre pedig egyre bővül.Bár a digitalizáció és a több szektoron átívelő szolgáltatók folyamatosan hódítják el a piacot a "hagyományos" szereplőktől, vannak olyan "őslakos" szolgáltatók, amelyek kezdik felvenni a lépést a digitális vállalatokkal. Ezek a vállalatok elsősorban a számottevő ügyféladatot tartalmazó adatbázisaik megfelelő kiaknázásával tudnak majd jelentős versenyelőnyre szert tenni.Az átalakult versenyfeltételek eredménye előbb-utóbb az lesz, hogy számos iparág áll majd össze újabb, szélesebb és dinamikusabb csoportokká, ezek lesznek az úgynevezett "digitális ökoszisztémák".A digitális ökoszisztémák olyan ügyfélközpontú modellek lesznek, ahol a felhasználók egy tető alatt érhetnek majd el számos terméket és szolgáltatást, akár egy közvetlen csatornán keresztül.Mindez egyszerre a vállalatok szimbiózisát is jelenti, mivel egyre olcsóbb lesz különféle szolgáltatásokat, termékeket házon kívül legyártani, így egyre több piaci szereplő dönt majd egyre több tevékenységének kiszervezése mellett.A digitális ökoszisztémák az ügyfélélményt is javítják majd: fejlett analitikai eszközökkel és mesterséges intelligenciával személyre lehet szabni majd egyre több szolgáltatást, ráadásul akár azt is meg lehet majd állapítani, mi az ügyfél igénye, mielőtt az egyáltalán megfogalmazódna benne.Ilyen megoldásokon dolgozik jelenleg többek köztA digitális transzformáció, az ökoszisztémák kialakítása és a számos szektoron való átívelés persze kockázatokkal is jár: a cég elvesztheti azokat a tulajdonságait, amelyek megkülönböztetik a konkurensektől.A jelenlegi trendeket elemezve a McKinsey szakemberei úgy vélik, hogy 12 ilyen ökoszisztéma alakul majd ki 2025-re, amelyeknek pontos mérete nagyban függ majd attól, hogy milyen országban, milyen piacon működnek.

Így néz ki majd a digitális jövő

Az egyszeri vásárlási tételek átalakulnak majd rendszeres vagy nagyobb mennyiségű áruforgalmat lebonyolító tranzakciókká, ahogy az emberek egyre inkább a napi szükségleteikhez igazítják a vásárlási szokásaikat.

Az információgyűjtés korszerűsödése miatt hatékonyabban lehet majd meghatározni az ügyféligényeket és személyre szabni a vásárlásokat.

A vállalatok hálózatszerűen működnek majd együtt, és közvetlenül szállítanak majd értéket az ügyfélnek, viszont egy adott piacon belül a szereplők egymás közti versenye is gyorsul majd.

El kell sajátítani az ökoszisztéma alapú gondolkodást.

Minél több adatot kell összegyűjteni és hatékonyan elemezni, felhasználni.

Érzelmi alapon kell az ügyfelet a vállalathoz csatolni.

Meg kell változtatniuk a partnerségi paradigmát és bele kell szőni a cégirányításba a más cégekkel való együttműködés infrastrukturáját is.

A Világbank arra számít, hogy a világ vállalatai egy évtizeden belül átlépik a 190 000 milliárd dolláros éves árbevételi küszöböt, ebből mintegy 60 000 milliárd dollár átnyúlna a hagyományos "szektorhatárokon."A digitalizáció éllovasai, mint az Amazon, az eBay vagy az Alibaba már most is gyökeresen megváltoztatták a kereskedelmet, a folyamat azonban még közel sem zajlott le teljesen, három tényező miatt:Könnyen lehet, hogy a B2B, vagyis vállalatok közötti piac is felélénkül, most ugyanis számos olyan költséges és lassú vállalati funkció van, amit könnyen lehet majd helyettesíteni mesterséges intelligenciával vagy egy digitális vállalat szolgáltatásaival. Ilyen lehet többek közt a HR terület, az adótervezés, különféle jogi szolgáltatások, a számvitel vagy éppen a biztosítás.Most ezek a szolgáltatások még külön-külön szektorként funkcionálnak, egy évtizeden belül viszont lehet, hogy egy felhő alapú, centralizált platformon keresztül, egy tető alatt mind elérhetőek lesznek. Mindez nagyobb ár-, teljesítmény- és reputációs transzparenciát is jelent majd. Már most is láthatóak törekvések egy ilyen rendszer kialakítására, például a Bank of Polandnél, az ING-nél, illetve a Lloyds banknál. A lengyelek például létrehoztak egy digitális platformot, amelyen keresztül az ügyfelek a faktoringhoz és az elektronikus számlázáshoz is hozzáférnek, míg az ING-nél a digitális bankolási platform alkalmas hűségprogramok adminisztrációjára, sőt még közösségi finanszírozásra is. A Lloyds Bank "business toolboxa" pedig tartalmaz egyszerre legális segítségnyújtási, online adatmentési és e-mailezési szolgáltatásokat is.A digitalizáció ráadásul a logisztikában is segíteni fog: például az önvezető járműveket könnyen lehet majd központilag, az emberi erőforrások minimális igénybevételével, hatékonyan koordinálni.Végül a McKinsey szakemberi összeállítottak egy listát arról, hogy mit érdemes szem előtt tartania azoknak a vállalatvezetőknek, akik a világ digitalizációjára készülnek: