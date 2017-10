Változás közeleg a sárga csekkeknél?

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A Magyar Posta hatályos díjszabása szerint megbízásonként (csekkenként) minimum 166 forintos költség a számlát kibocsátó szolgáltatóknak - a fix díjak 115 és 143 forint között mozognak, amelyhez még 5,3 ezrelékes díj adódik - , és még erre rakódik a sárga csekk postai kézbesítésének ára is. Ezzel szemben a legnagyobb hazai banknál, az OTP-nél a csoportos (azonnali) beszedés szolgáltató által fizetendő ára 1,4 ezrelék, míg az ügyfélnek 74 forintot kell fizetnie mindezért - idézi fel a lap. És persze akkor még nem számoltunk azzal, hogy a bankoknál különböző díjcsomagokhoz kedvezményes utalások és beszedések is elérhetőek, vagyis a költségelőny még ennél is nagyobb lehet az elektronikus fizetések javára.Magyarországon a sárga csekkes fizetés népszerűsége miatt 2016-ban csupán 38,9 százalék volt a csoportos beszedések és egyéb elektronikus számlabefizetések aránya, míg az uniós átlag 2015-ben 70 százalék volt, és valószínűleg utóbbi toább javult az elektronikus fizetés javára.

A Versenyképességi Tanács tavaszi ülésén a sárga csekkes fizetés csökkentését javasolta Varga Mihálynak, ennek pedig egyik legegyszerűbb módja lenne,Most ugyanis az a helyzet, hogy a szolgáltatók közvetlenül ráterhelhetik az ügyfelekre a sárga csekk költségét, ez a tétel szerepelhet egyedül a közműszolgáltatás díját meghatározó díjképletben. Ezzel szemben az elektronikus fizetések díját a szolgáltató nem szedheti be ilyen módon. Vagyis, ha egy szolgáltató az olcsóbb és korszerűbb elektronikus fizetés felé terelné az ügyfeleit, akkor annak a költségét neki (és a fogyasztónak) kell fedeznie, mert nem lehetséges az átvállalás.Nem véletlenül népszerűek a tudatos fogyasztók körében a bankkártyás fizetési megoldások, amikor a közműcég csak elektronikus számlát küld, a fogyasztó pedig netes felületen fizeti be kártyával. Ez ugyanis a kártya éves díján felül ingyenes a fogyasztó számára.A kormány kemény beleállt a készpénzmentesítésbe, ugyanakkor még bőven volna mit kezdeni a területen, legutóbb ebben az elemzésünkben írtunk erről.