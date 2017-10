Van egy szörnyen rossz hírünk a bankok kihívóinak

A PSD2 részletszabályait kidolgozó Európai Bankhatóság főigazgatója, Farkas Ádám előadást és Q&A sessiont tart a témában november 16-ai Banking Technology konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Kevesebb, mint 6 hónap múlva a PSD2 szabályozás életbe lép, innentől a bankok és külső szolgáltatók is hozzáférhetnek a banki adatokhoz, persze csak akkor, ha az ügyfél is hozzájárult ehhez. Ez azt jelenti, hogy a bankok hozzáférést biztosítanak bizonyos számlaadatokhoz (pénzügyi aggregátorok jöhetnek létre), illetve pénzügyi tranzakciókat is indíthatnak a külsős szolgáltatók a bank közvetlen közreműködése nélkül (új típusú fizetési szolgáltatások jönnek).A PSD2 célja mindemellett az, hogy a most szürkezónában mozgó szolgáltatóknak világos szabályokat adjanak, illetve a szabályozó ( nálunk az MNB ) "cserébe" felügyeletet is kap az új szolgáltatók felett.Ugyanakkor egy 2000 brit körében végzett felmérés eredménye szerint egyelőre nem kell földindulásszerű változásokra készülnie a bankoknak, ugyanisA kiskereskedelmi cégeknek a válaszadók háromnegyede nem adna hozzáférést számlaadataihoz, 93 százalékuk pedig nem osztaná meg azokat közösségi média cégekkel, mint például a Facebokkal vagy a Twitterrel. Fizetési szolgáltatóként sem igazán bíznak bennük, 58 százalék nem akar online platformokon keresztül fizetni, 82 százalék nem használna erre közösségi médiás felületet.A legtöbben visszaélésektől tartanak, 85 százalék ezért nem engedne hozzáférést a számlaadatokhoz. A felmérés kitér arra is, hogy a Z generáció nyitottabb lenne a fentiekre, harmaduk kipróbálná a nyitott bankolást.