Van, ahol már működik az érintésmentes fizetés új csodafegyvere

A cég prognózisa szerint 26 fesztiválon közel 10 millió érintésmentes tranzakcióra számítanak 2017-ben. Tavaly összesen 22 fesztivált szolgált ki a Festipay, ahol 7 millió érintésmentes fizetési tranzakciót bonyolítottak a fesztiválozók.A Festipay - amit 2015-ben alapított a a Cardnet és a Sziget - külföldön erőteljesen jelen van a román piacon, idén már 7 fesztiválnak szállítanak fizetési rendszereket.A Neversea fesztiválon a cég integrált megoldásaival volt jelen,A fesztivál weboldalán létrehozott regisztrációs felületen pedig online lehetett bankkártyával feltölteni a fesztivál fizetős chipet. Így nézett ki a karszalag:A cég közlése szerint a külföldi terjeszkedés tovább folytatódik Skandináviában és az olasz piacon.Ebben az évben Magyarországon is számos helyen vezették be a Festipay fizetési megoldását: az új projektek között ott van a Paskál Gyógy- és Strandfürdő, a Lupa-tó, a Budapest Park és a Siófok Plázs. A Lupa strandon a prepaid-megoldás sem kötelező: a látogatók kényelmesen,A VOLT Fesztiválon mutatkozott be újdonságként a Festipay automata is, melynek segítségével a fesztiválozók saját maguk igényelhették a fesztiválkártyájukat, valamint a 0-24 órás rendelkezésre állásnak köszönhetően készpénzzel vagy bankkártyával bármikor újra is tölthették.Az idei évtől a fizetési szolgáltatások a nagy fesztiválok saját fesztivál applikációjába integrálódtak, ezáltal a fesztiválkártya regisztrációja, bankkártyás feltöltés és tranzakciós lista nyomon követéshez csupán egyetlen, az adott fesztivál alkalmazását kell használni. A VOLT Fesztiválon debütált megoldást a Balaton Sound után és a Szigeten is használhatják majd a fesztiválozók.A 2016-ban tapasztalt bankkártyás tranzakciók számának növekedése az idei évben is tovább folytatódott (a fesztiválokon nem csak fesztiválkártyával, hanem PayPass-os bankkártyával is lehet fizetni). A VOLT-on több mint 50%-kal (94 ezerről 145 ezerre) nőtt a bankkártyás fizetések száma, a Balaton Sound-on pedig több mint 25%-os emelkedés volt tapasztalható (77 ezerről 98 ezerre nőtt a bankkártyát használók száma).