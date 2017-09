Varga Mihály benyújtotta a bankokat felforgató fontos törvényt

A PSD2 szabályozásról kiemelt helyen lesz szó idei Banking Technology konferenciánkon, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Varga Mihály benyújtotta a parlamentnek azt a törvénycsomagot, amelyet már régóta várnak a hazai bankok és fintech cégek, ugyanis az unión belüli pénzforgalmat harmonizáló PSD2 nevű irányelv nagy változást hozhat a bankolásban. Az új irányelv a bankoknak kiélezettebb versenyt, a fintech cégeknek könnyebb piacra lépést hozhat.Az irányelv új típusú szolgáltatók megjelenését teszi lehetővé: az úgynevezett külső szolgáltatók (TTP-k) kétféle új szolgáltatást nyújthatnak: számlainformációs (AISP) és fizetéskezdeményezési (PISP) szolgáltatókká válhatnak. Az új szolgáltatásokhoz az ügyfelek engedélyével banki adatokat lehet lekérdezni, vagyisEzért úgy is fogalmazhatunk, hogy a szabályozás "kinyitja a bankokat" előttük.A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy új, például a kártyatársaságokat az értékláncból kihagyó fizetési szolgáltatások jöhetnek, illetve olyan számlaaggregátor szolgáltatók, akiknél egyszerre több számlát is kezelni lehet. A PSD2 célja mindemellett az, hogy a most szürkezónában mozgó szolgáltatóknak világos szabályokat adjanak, illetve a szabályozó (nálunk az MNB) "cserébe" felügyeletet is kap az új szolgáltatók felett.A PSD2 hatályba lépésének időpontja 2018. január 13., eddig az időpontig kellett hazai jogrendbe emelni a szabályozást, ugyanakkor egy sor technikai részletszabály (RTS) még nem jelent meg, melyek azonban a PSD2 gyakorlati alkalmazásához elengedhetetlenül fontosak lennének (ilyen például az erős ügyfélazonosításról szóló részletszabály).Ezekkel az is gondot jelent, hogy ha el is készülnek, csak legkorábban 180 nappal nem később válnak csak hatályossá. Éppen emiatt a piaci szereplők aggódnak, hogy a PSD2 megfelelés nem lesz sima ügy, ráadásul egy másik jogharmonizációs uniós szabállyal, az új adatvédelmi rendelettel (GDPR) való összhang sem minden ponton egyértelmű, itt az adatok védelméért vállalt felelősség kérdésköre szorul pontosításra szabályozói oldalról.A PSD2-n túlmutató kisebb módosítások között szerepel, hogy a törvény elfogadása után lehetőség nyílik a KGFB szerződések megkötésére és felbontására kizárólag online csatornán is.