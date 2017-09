Végre megtudtuk, mire mennyit szednek be tőlünk a bankok

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A héten részletesen írtunk arról, hogy a magyar gazdaság úszik a készpénzben: a GDP-arányos készpénzállomány az idei első negyedévben már meghaladta a 13 százalékot. Az öt évvel ezelőttihez képest közel másfélszeresére emelkedett, tavaly óta fél százalékponttal nőtt ez az arány.

Szerencsére a pozitív fejlemények között említhető, hogy a készpénzfelhalmozás ellenére a magyarok körében a kártyás vásárlás is gyorsan terjed: az idei második negyedévben 25 százalékkal nőtt a kártyás vásárlási forgalom. Az NGM nem véletlenül emelte duplájára már január óta működő "készpénzmentesítő" programjának, vagyis a POS-terminál telepítési programjának keretét.

Mindeközben a kártyákkal 7 százalékkal több pénzt vettünk fel a negyedévben.

Összességében a kártyásamire az elmúlt 7 éven belül csupán két negyedévben volt példa. Ezek szerint most kb. másfélszer több készpénzt veszünk fel bankkártyával, mint amennyit költünk vele.

Mindebből következik, hogy az ügyfelek számáéra több mint harmadával csökkenhetne a bankolás díja, ha nem lenne tranzakciós illeték.

Az MNB most először publikálta a pénzintézetek pénzforgalmi bevételeit részletező statisztikáját is, mely szerint a bankoknak pénzforgalmi bevételei havi 35-45 milliárd forintot tesznek ki a 2014-től vezetett idősor szerint. Júniusban 21,2 milliárd forint volt a bankok tranzakció értékével arányos bevétele, 7,4 milliárd forint a tranzakciószámmal arányos bevétele, és 13,7 milliárd a fix bevétele (éves és havidíjak, kártyadíjak).A pénzintézetek az idei költségvetésbe kb. 200 milliárd forintot fizetnek be tranzakciós illeték címén. A bankok bevétel pedig a júniustól számított 12 hónap alatt 524 milliárd forint volt, vagyis ha nem változik nagyban az idei hátralévő időszak pénzforgalmi bevétele, akkor ez viszonylag jó becslése lesz az idei év hátralévő időszak bevételére is. Mivel a bankok nagy részben áthárították a tranzakciós illetéket az ügyfelekre, feltételezhetően a tranzakciós illeték megszüntetésével egy versenyző piacon ez a 200 milliárd forintos bevétel az ügyfelek zsebében maradna.

A bevételeken belül egyébként a júniusi adatok alapján így alakultak az egyes tételek: