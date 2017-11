Vörös riasztás: jöhet az Amazon Bank és Facebook Bank?

Hasonló témákról is szó lesz jövő csütörtöki Banking Technology konferenciánkon. Az utolsó helyek még kiadók! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az OCC ezért egy speciális célú banki licencen dolgozik, amely fintech cégekre van szabva, ezzel segítve a pénzügyi innovációt.

Hasonló témákról is szó lesz jövő csütörtöki Banking Technology konferenciánkon. Az utolsó helyek még kiadók! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az Office of the Comptroller of the Currencynek (OCC) ideiglenesen kinevezett vezetője, Keith Noreika ijesztő jövőt festett a bankoknak: az amerikai szabályozók kinyithatják a szektort a nem-banki szereplők előtt, így fintech cégek, az Amazon, a Wal Mart, a Facebook is könnyebben szerezhet majd licencet banki tevékenységhez.Évszázados tabu, hogy a banki betétgyűjtő tevékenységet el kell különíteni a más, például kereskedelmi tevékenységtől, de Noreika szerint meg kell vizsgálni, hogy ennek az alapszabálynak a megtartása még mindig a bankszekor és a gazdaság érdekében áll-e.Az alapvetés szerint a bankokban elhelyezett betéteket nem szabad például kereskedelmi tevékenységre fordítani, a pénzügyi válság után ezt a szabályt tovább erősítették a Dodd Frank törvénnyel. Noreika szerint ugyanakkor a nem-banki szereplők pénzügyi szektorba való beengedése kielézné a versenyt a bankpiacon, és csökkentené a bankszektor rendszerkockázatát azáltal, hogy nem csak pár "megabank" uralná így a piacot.Mindeközben a bankszektor keményen lobbizik az úgynevezett Industrial Loan Corporation licenc ellen, amely a nem-banki szereplőknek lehetővé teszi, hogy korlátozott mértékben banki tevékenységet nyújtsanak, miközben megtarthatják alaptevékenységüket is. A Wal Mart, a P2P hitelezésben utazó SoFi és a fizetésekben utazó Square sem kapta meg ezt a licencet, mivel a Dodd Frank törvény bevezetésekor ideiglenesen megszüntették ilyen engedély kibocsátását 2014-ig, majd 2014-ben váratlanul meghosszabbították a moratóriumot.A címlapkép forrása: AFP/Josh Edelsomn