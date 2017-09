Itt vannak a képek a komáromi elektromos buszról

Elkészültek az első komáromi elektromos buszok

A kínai BYD magyarországi telephelyén európai megrendelésekre szerelnek majd össze további járműveket

A múlt héten már beszámoltunk arról, hogy elkészültek az első elektromos buszok a kínai BYD komáromi üzemében. Az első járművek 12 méter hosszú, szóló városi autóbuszok, melyeket Európa járműkiállításain mutatnak be. A buszokról most képeket is kaptunk, kívülről így

Forrás: MTI, Krizsán Csaba

belülről pedig így néznek majd ki a járművek.

Forrás: MTI, Krizsán Csaba

A BYD-et Wang Chuanfu alapította 1995-ben, amely mára igazi globális szereplővé nőtte ki magát és közel 180 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A cégcsoport elsősorban az IT iparágban erős, ahol újratölthető akkumulátorokat, számítógépeket és számítógép alkatrészeket állítanak elő. Ezeken kívül belsőégésű motorral szerelt autókat, elektromos autókat és buszokat, valamint elektromos kerékpárokat is gyártanak. Továbbá jelentős beruházásokkal rendelkeznek a megújuló energia és a LED technológia területén.



A BYD első elektromos busza 2010. szeptember 30-án gördült le a gyártószalagról, azóta több mint 10 ezer elektromos buszt állítottak elő, amelyek a világ több országában is szállítanak utasokat. A vállalat összesen négy elektromos buszgyárral rendelkezik, amelyek éves gyártási kapacitása eléri a 7 000 darabot. A BYD különböző hosszúságú és felhasználású elektromos buszt kínál, Budapesten például a 12 méter hosszú K9-es szállíthatta volna az utasokat.



2008 óta rendelkezik gyártókapacitással a BYD Magyarországon, akkor vásárolták meg ugyanis a dél-koreai Mirae műanyag-alkatrészeket festő gyárát a Komáromi Ipari Parkban. A kínaiak terve az volt, hogy felfuttatják a termelést, de a 2008-as válság és a Nokia - amelynek mobiltelefon-akkumulátorokat és egyéb alkatrészeket szállítottak be - szorult helyzete miatt végül kénytelenek voltak bezárni az üzemet. Ugyanakkor a 18 ezer négyzetméteres gyártócsarnok nem maradt parlagon.

A BYD komáromi telephelyén kezdetben városi és távolsági közlekedésre szánt elektromos buszokat szerelnek össze, európai megrendelésekre. A kész buszok mellett az angol ADL-lel együttműködésben gyártott autóbuszok vázszerkezeteit is itt hegeszthetik össze.A tervek szerint szintén Komáromban állítanák elő a közelmúltban bejelentett franciaországi BYD gyár részére készített buszalvázakat, valamint később elektromos villástargoncákat és könnyű haszonjárműveket is összeszerelhetnek a gyárban.