Itt vannak az új tőzsdei sztárok

Míg az amerikai részvénypiac 2017 alatt végig emelkedett, voltak olyan periódusok az év ralija során, amikor a piacon különböző szektorok törtek az élre. Az elnökválasztási periódus alatt a befektetők a banki részvényeket vették, arra számítva, hogy az új adminisztráció intézkedései pozitívan befolyásolhatják a bankok működését, a bankszektor emelkedését követően a technológiai szektor került fókuszba, most pedig egy harmadik szektor lehet az új részvénypiaci vezető, a házépítő szektor. A szektor papírjait összegyűjtő részvényindexek és ETF-ek mindenkori csúcsuk közelében állnak, és amennyiben megtörténik a kitörés, ez a szektor lehet az amelyik az új vezető lesz a részvénypiacon belül. Észak-amerikában a hurrikánok okozta károkból sok házépítő cég profitálhat és a következő időszakokban kimagasló eredményeket érhetnek el.A házépítők közül a Trex és a Builders FirstSource is profitálhat a természeti katasztrófák okozta károk helyreállításából, a Trex részvényei közel 38 százalékos pluszban vannak idén, és az előző egy hónapban elért 18 százalékos emelkedéssel új csúcsra futottak.

A Builders FirstSource még jobban teljesített, több mint 60 százalékos pluszt ért el eddig 2017-ben, ami 2007 óta nem látott szintekre emelte az árfolyamot.

A Home Depot és a Lowe's is jól teljesített eddig az év során, a Dow komponens Home Depot csak szeptemberben 8 százalékot emelkedett, és új csúcsot is döntött.

A Lowe's 8 százalékot emelkedett eddig szeptemberben, míg az éves emelkedése közel 11 százalék.

Nem csak az egyedi részvények, de az azokat tmörítő ETF-ek és részvényindexek is egyre magasabb csúcsokra emelkednek: tegnap a Philadelphia Housing Sector Index a 2005-ös ingatlanpiaci buborék óta a legmagasabbra emelkedett, az iShares U.S. Home Construction ETF csak idén 30 százalékkal drágult, míg az SPDR S&P Homebuilders ETF is 16 százalékot emelkedett.