Itt a jövő, a tuti befektetés, a legújabb őrület, lúzer vagy, ha kihagyod!

De Beira Goldfields

Csodálatos történetbe futottam bele még 2006-ban. Egy német hírlevélben egy fantasztikus vállalat még fantasztikusabb részvényéről írtak, amit akkor még fillérekért lehetett megvenni, és amin bukni egyáltalán nem, nyerni viszont hatalmasat lehetett. Az árfolyam csak felfelé ment, a kérdés csak az volt, hogy mikor száll be az ember, mekkora emelkedést hagy ki, vagyis, hogy mennyi pénzt vesz ki a saját zsebéből. A naponta érkező hírlevél azt sulykolta, hogy mindenki, aki nem vesz a papírokból, szánalmas kis lúzer, aki a gyors és biztos meggazdagodás helyett a szegénységet választja.A cég neve De Beira Goldfields (később a sorozatos botrányok miatt Panex Resources-ra nevezték át), hivatalos tevékenysége pedig az aranybányászat volt. A vállalat egyrészt saját, potenciális aranymezőkön folytatott volna kutatásokat a későbbi kitermelés reményében, másrészt olyan cégekben szereztek volna részesedést, amelyek bizonyított aranylelőhelyekkel rendelkeztek, és a kitermelés megkezdése előtt álltak. Erre a sztorira repültek rá hírlevélírók (Bullvestor, Börsenspion, Commodity Stock Investor, Blue Sky Level, Rohstoffraketen), de még az egyébként elismert és hiteles Focus Money magazin is reklámozta a De Beira-sztorit, a cél, az volt, hogy elsősorban német kisbefektetőket vegyenek rá arra, hogy fektessenek be De Beira-részvényekbe, és azokkal húzassák fel az árfolyamot, olyan magasra, ahol az árfolyam-manipulátoroknak már érdemes kiszállni. A történet középpontjában mesés dél-amerikai, például ecuadori aranylelőhelyek álltak, amiken bármelyik pillanatban elindulhat a kitermelés, ráadásul a cégvezetők remek kapcsolatainak köszönhetően az akvizíciók finanszírozásával sem lehetett semmi gond, és ha még ez sem lenne elég, 2006 májusában a cég elnök-vezérigazgatója egy elismert német geológus, Klaus Eckhof lett, aki 1988-ban Ausztráliába vándorolt ki, és azóta több aranylelőhely felkutatásában is részt vett. A naponta érkező hírek, a hamis kutatási jegyzőkönyvek, Eckhof kinevezéséről és potenciális akvizíciós lehetőségekről szóló hírlevelek egyre magasabbra repítették a De Beira árfolyamát, ami 2006 május közepétől június közepéig közel tízszeresére emelkedett.

Power Metals

De amilyen gyorsan jött, úgy el is múlt a nagy emelkedés, a bennfentesek eladásai lavinát indítottak el, 2006 június közepétől meredeken esett az árfolyam, egy hónap alatt a De Beira elveszítette az értékének a 90 százalékát, maga alá temetve több ezer, főleg német kisbefektetőt. Hat évig tartott, mire a stuttgarti bíróság négy férfi ellen árfolyam-manipuláció miatt pert indított, végül három férfit, egy németet, egy kanadait és egy osztrákot talált bűnösnek és ítélt pénzbüntetésre valamint feltételes börtönbüntetésre, ők közel 38 millió eurót kerestek, miközben a kisbefektetők közel 47 millió eurót (akkori árfolyamon 12 milliárd forint) buktak a sztorin.A hosszú bevezető úgy kapcsolódik ide, hogy néhány napja egy hasonló sztori jött szembe velem, mesés befektetési lehetőség, garantált meggazdagodás és a De Beirához hasonlóan most is nyersanyag-sztoriról van szó, csak most nem arany, hanem a lítium az, amibe azonnal be kellene ugrani.

A befektetési ötlet nem túl bonyolult: jönnek a lítiumion-akkumulátoros elektromos autók -> a lítium iránti kereslet nő -> a litium ára elszáll -> ebből a lítiumkitermelők profitálnak.

100 százalék osztalékhozam: ez már önmagában is furcsán hangzik, a magyarázat pedig még inkább. A Power Metals leválasztja a (jövőbeni) lítiumkitermeléssel foglalkozó leánycégét, amit Power Lithium néven tőzsdére visznek. A Power Metals tulajdonosai minden részvényük után egy Power Lithium részvényt is kapnak, utóbbiakról a Power Metals elnöke, Jonathan More azt várja, hogy akár 0,30 kanadai dollárt is érhetnek (?), és mivel a Power Metals árfolyama is nagyjából ott áll, ez az Aktiencheck anyaga szerint 100 százalékos extra osztaléknak felel meg.

18-szorosára emelkedhet az árfolyam: Az Aktiencheck cikke szerint nem kisebb szaktekintély, mint a világ legjobb (?) lítium- és pegmatit-geológusa, Julie Selway szilárd meggyőződése, hogy a Power Metals egyik legígéretesebb lítium-projektje, a Case Lake olyan sikeres lehet, mint az egyik legjobb tőzsdei lítium-sztori, a Nemaska Lithium. Míg utóbbi piaci értéke közel 254 millió euró, a Power Metals csak 13,5 millió eurót ér, vagyis a Power Metals árfolyama akár 18-szorosára is emelkedhet.

Néhány hónap alatt 2020 (!) százalékos árfolyamemelkedés jöhet: A Power Metals többek között a lítium kinyerésének egy speciális formájára ("petrolítium") fókuszál, amelynek lényege, hogy az olajkitermelés melléktermékeként felszínre kerülő folyadékból vonják ki a legértékesebb anyagokat, így a lítiumot is. A módszer egyik szakértője az MGX Minerals, amelynek árfolyama egy év alatt 5 centről 1,06 euróra emelkedett, vagyis a Power Metals árfolyamának is hasonló mértékben kellene emelkednie.

Iparági vezető lesz a Power Metals: a sikeres vállalkozó, Jonathan More hamarosan egy olyan lítiumprojektet vásárol meg, amely azonnali lítiumkitermelési lehetőséget nyújt, a menedzsment 12-24 hónapon belül közzéteszi a projekttel kapcsolatos első kalkulációkat. Ezen felül is terveznek a cég vezetői akvizíciókat, amikkel Észak-Amerika vezető petrolítium kitermelője lesz a Power Metals.

Legjobb és legolcsóbb: az Aktiencheck 12 havi célára a Power Metals részvényeire 1,75 euró, 24 havi célára pedig 2,5 euró, ezek alapján a cikk megjelenésekor 766 illetve 1138 százalékos felértékelődési potenciál adódik. A német lap szerint a Power Metals a világ legjobb és legolcsóbb lítium-részvénye.

A német Aktiencheck " elemzése " szerint most a Power Metals cég részvényein keresztül lehet legjobban meglovagolni a lítium-őrületet, a remek fotókkal, elavult térképekkel, 7 évvel ezelőtti fúrási eredményekkel színesített anyag alapján a Power Metals papírjait az alábbiak miatt kell megvenni:Tényleg érdemes átpörgetni az Aktienchecken megjelent összefoglalót , aki csak ez alapján hoz befektetési döntést, az meg is érdemli. Olyan remek ábrák vannak benne, mint ez a kissé elavult kutatási jegyzőkönyv:

Forrás: Aktiencheck

vagy ez a régi térkép:

Forrás: Aktiencheck

és egy pár elektromos autós kép, hogy a potenciális befektetők érezzék, a Power Metals-szal a jövőbe fektethetnek be.

Forrás: Aktiencheck

Forrás: Aktiencheck

Forrás: Aktiencheck

a Power Metals-nak egyelőre nincsenek bevételei. A cég eredménykimutatásá ennek megfelelően nem is bonyolult, rögtön a költségekkel kezdődik, majd a veszteséggel folytatódik,

a költségek nagy része a menedzsment és a cég alkalmazottainak kompenzációjából áll, bér, tanácsadói jutalék, részvény-alapú kompenzáció formájában fizetik ki magukat, csak az idei első negyedévben 1,1 millió kanadai dollárt tettek ki a költségek,

a vállalatnak több futó kutatási projektje (Triple M Uranium, Leduc Lithium, Case Lake, Larder River) is van, ezekre eddig több mint 3,6 millió kanadai dollárt költött el, látványosabb eredmények nélkül,

a Power Metals részben a cég vezetői által a vállalatnak nyújtott hitelekből tartja fent működését, a cégvezetők évi 12 százalék kamat mellett nyújtanak hitelt,

bár az Aktiencheck azt állítja, hogy a Power Metals olcsó, ezt csak azzal támasztják alá, hogy kevesebbet ér, mint a szektortársak, de ez olyan, mint ha azt mondanánk, hogy az OTP legalább olyan jó bank, mint az Erste, ezért kétszer annyit kellene érnie, mint most. Ezzel szemben a Power Metals árbevétel és profit hiányában a hagyományos mutatószámokkal nehezen árazható be, annyit viszont elmondhatunk, hogy már most is a könyv szerinti érték tízszeresén (!) forognak a papírok,

a 2,5 millió kanadai dolláros saját tőke is nagyrészt az elmúlt egy évben végrehajtott tőkeemelésekből jött össze, vagyis az akvizíciókat és a cég működtetését is nagyrészt a kisrészvényesekkel fizettetik meg,

eközben a vállalat vezetői, dolgozói és a cég tanácsadói is nagyvonalú részvényopciós programban vesznek részt, így igazából ők azok, akik keresnek a sztorin.

A modell tehát nem sokat változott az elmúlt tíz évben, a De Beira és a Power Metals között is sok a hasonlóság. A startup fázisban lévő cégek a sorozatos részvénykibocsátásokkal, gyakorlatilag a kisbefektetők lehúzásával finanszírozzák a működésüket, akár évekig is veszteséget termelhetnek, ha a tőkeemelésekből elég forrás érkezik be. A másik oldalon - ettől akár teljesen függetlenül - hírlevelekkel, "elemzésekkel" igyekeznek felfelé húzni a részvényárfolyamokat, amivel első körben a hírlevélírók/elemzők kereshetnek sokat, de a részvényárfolyamok emelkedéséből a cégek és azok vezetői is profitálnak, mert egyrészt magasabb árfolyam mellett több forrást vonhatnak be, másrészt a cégvezető-tulajdonosok az opciós vagy részvényalapú kompenzáción keresztül is jól járnak, ha magasabb a részvényárfolyam.



Ettől még a Power Metals lehet jó befektetési sztori, és ha a cég túléli a lítiumlelőhelyek keresésével eltöltött, és masszívan veszteséges első néhány évet, és valamelyik mezőjén sikerül elkezdeni a kitermelést, akkor valóban jó befektetés lehet, a hírlevelek sikerpropagandájához azonban érdemes hozzáolvasni a cég pénzügyi beszámolóit, azokkal együtt már árnyaltabb a kép...

Az elemzés azonban néhány igencsak fontos dolgot nem világít meg, például azt, hogy