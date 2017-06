Itt a következő kínai csúcsmobil: igazi szörnyeteg lesz

Are you prepared for the OnePlus 5? Focus on what matters and join our keynote live on June 20. https://t.co/uuWc1m3pz1 pic.twitter.com/KfbVfMyh00 — OnePlus (@oneplus) June 6, 2017

A név

A kijelző

A kamera

Can you tell which photo was taken with the OnePlus 5? pic.twitter.com/Pd27la4ewn — OnePlus (@oneplus) May 29, 2017

A dizájn

What 5hould the color of your next phone be? 😉 pic.twitter.com/5FevP1VSq5 — OnePlus (@oneplus) May 22, 2017

Erő és gyorsaság

Egyéb

Az előző telefon, a OnePlus 3T kezdőára 439 dollár volt, de a Techradar szerint nem fogja tudni tartani ezt az alacsony árat a cég. A technológiai portál 650 dolláros kezdőárral számol a OnePlus 5 esetén. Ezzel megközelítené az iPhone és a Samsung Galaxy S8 árazását, vagyis pont az eddigi legnagyobb versenyelőnye, hogy olcsó, ami jó ár/érték arányú telefonná teszi, tűnne el. De még ez sem biztos, egyes feltételezések szerint a következő iPhone drágább lesz, egyes elemzők 1000 dolláros árat várnak az iPhone 8-ra.

Már nem kell sokat várni a kínai mobilgyártó, a OnePlus következő csúcsmobiljára. A OnePlus a hardver tudását tekintve tipikusan felső kategóriás okostelefonokat kínál, az árazásban viszont a középkategóriára lő, vagyis prémium telefont kaphatnak a vásárlók olcsóbban, mint az Apple-nél vagy a Samsungnál. A társaság megerősítette, hogy június 20-án lesz a következő termékbemutató. A bejelentés alkalmából összegyűjtöttük a legfontosabb pletykákat az új prémium készülékről.OnePlus 4 vagy OnePlus 5? A Techradar szerint a OnePlus 5 nevet kapja majd az okostelefon, valószínűleg OnePlus 4 nevű készülék egyáltalán nem lesz majd. Az első telefonjuk a OnePlus One volt, amit a OnePlus 2 követett, majd jött a OnePlus X, a OnePlus 3 és a OnePlus 3T. Idén nyáron pedig a OnePlus 5 lehet a következő a sorban.Azért is valószínű, hogy kimarad a sorozatból a 4-es, mivel a 4 nem szerencsés szám Kínában.A piaci pletykák szerint a kijelző technológiájában látványos lesz a változás. A két előző modell, a OnePlus 3 és a OnePlus 3T 5,5 colos kijelzővel kapható, amelyek felbontása 1080 X 1920 pixel, vagyis gyakorlatilag nem volt változás az első két telefonhoz képest. Az egyébként prémium telefonnál ezt az egy dolgot tartották hibának a szakértők, mert ez volt az, amin a kínai gyártó spórolt.A következő csúcsmobil esetén a Techradar 1440 X 2560-as felbontást vár, a méret pedig 5,3 és 5,5 col között lehet. Legalább QHD, vagy annál jobb felbontást kaphat. A nagyfelbontás a virtuális valóság-fejlesztések miatt lehet szükséges, a felhasználói élmény sokkal jobb, valamint a filmek és a játékok is élvezhetőbbek.A várakozások szerint a legújabb trendeknek megfelelően a kijelző ki lesz húzva teljesen az előlap széléig, vagyis a keret minimális. Az AMOLED kijelzők helyett viszont ismét LCD-re válthat a OnePlus, mert a kínai cég az előző modelleknél a beszállítói kapacitások szűkössége miatt szenvedett az AMOLED-kijelzőket illetően.A legizgalmasabb hírek, hogy kétlencsés kamerát kaphat az új OnePlus, az egyik színes a másik monokróm, ami a kontrasztot növeli és a zajokat kiszűri. De egyes feltételezések szerint a kiterjesztett valóság-funkciók miatt kell a két kamera.Azt már korábban bejelentette a OnePlus, hogy a DxOMark nevű kameraspecialistával működik együtt és közzétettek egy mintaképet, ami arra enged következtetni, hogy a OnePlus 5 kamerája gyenge fényviszonyok között szebb képeket fog tudni készíteni.Ami a kamera felbontását illeti, vannak, akik azt várják, hogy az elülső és a hátulsó lencse is 12 MP felbontású lesz, mások szerint viszont az elülső kamera csak 8 MP felbontású. Sőt, voltak olyan pletykák, miszerint a hátlapon lévő két kamera vertikálisan lesz elhelyezve és 16 MP felbontású lesz.A OnePlus 5 fém-és üvegházat kaphat, a legutóbbi pletykák arról szólnak, hogy teljes mértékben fémből lesz a borítás. A Samsung Galaxy S8-hoz hasonlóan mivel a kijelző ki lesz húzva a telefon széléig, így ugyanakkora vagy nagyobb kijelzőméret mellett a telefon vékonyabb, kisebb lehet. Valószínűleg négyféle különböző színben lesz kapható: fekete, piros, arany és sokszínű hátlappal.A OnePlus az élen jár az okostelefon-gyártók között a processzor erejét tekintve - papíron legalábbis biztosan. A OnePlus 5 felső kategóriás Snapdragon 835 processzort kaphat, mint a Sony Xperia XZ Preimum, a HTC U 11, valamit a Samsung Galaxy S8 és S8 Plus amerikai változatai.6GB RAM-ot kap, amit 8GB-ig lehet feltornászni, valamint 128 GB belső tárhellyel kerül az üzletekbe a telefon.Az akkumulátor erősebb lesz, mint az előző modellben. 3400mAh helyett 4000mAh akkumulátort helyezhetnek el a pár napon belül bemutatásra kerülő telefonban és szupergyorsan fel lehet majd tölteni.A OnePlus 3T készülékben van ujjlenyomat-olvasó, ez feltehetőleg visszatér a OnePlus 5-ben is, sőt az írisz-szkenneres azonosítást is "lemásolhatja" az új Samsungból.A másik nagy kérdés a jack-aljzat, ami "kezd kimenni a divatból", amióta az Apple elhagyta az új iPhone-on. Már a Motorola legújabb telefonján sincsen.