Itt a Qatar Airways tájékoztatása a katari helyzetről

A Qatar Airways járatai minden desztinációra továbbra is a megszokott módon üzemelnek, kivéve abba a négy országba, amelyek a jelenlegi helyzetben érintettek: Bahrein, Egyiptom, Szaúd-Arábia és Egyesült Arab Emirátusok. Ezek az országok légtérkorlátozást vezettek be a Qatar Airways járataira; de légitársaságunk mindent megtesz, hogy ezekhez a korlátozásokhoz alkalmazkodjon és biztosítsa az utasok részére a biztonságos és kellemes utazást, hiszen számunkra továbbra is az utasaink és az ő biztonságuk a legfontosabb. A négy érintett országon kívül az összes desztinációra zavartalan a járatok működése.

Először a szaúdiak léptek Katarral szemben, később a másik három ország is csatlakozott a Katar elleni szankciókhoz - írtuk még hétfőn . Katar elismerte, hogy támogat néhány iszlamista mozgalmat, de azt nem, hogy a terrorizmust is. A diplomáciai válság súlyosságát jól mutatja, hogy a katari állampolgároknak két hetet adtak arra, hogy visszamenjenek saját országukba, emellett teljes légi, vízi és szárazföldi zárlatot rendeltek el az országgal szemben. A tilalom miatt a szaúdi-katari határon rekedtek azok a kamionok is, amelyek az ország élelmiszerimportjának 40%-át szállítják a helyi boltokba, az események hatására a katariak megrohamozták az ország élelmiszerboltjait. Az esetet az S&P hitelminősítő sem hagyta szó nélkül Megkérdeztük a Qatar Airways légitársaságot, hogy mit okoznak a mostani események. A légitársaságtól az alábbi tájékoztatást kaptuk:

A Qatar Airways gépei várakoznak a dohai reptéren. Fotó: Shutterstock.