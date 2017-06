Itt a tévedhetetlen pénzcsináló gép - Gigantikus bukás lesz a vége?

Gigantikus hedge fund dőlt be

Egészen elképesztő sztori borzolta a kedélyeket az 1990-es évek közepén, az Egyesült Államokban ugyanis létrehozták az LTCM nevű hedge fundot, ami éveken keresztül brutálisan magas hozamokat ért el befektetésein, az ázsiai és az orosz válságot követően azonban gyakorlatilag csődbe ment és ki kellett menteni. Az LTCM alapítói között voltak egyetemi professzorok, ismert befektetők, de még Nobel-díjas tudósok is. A cél az volt, hogy egy igazi "pénzcsináló gépet" hozzanak létre, ami minimális kockázatok mellett magas hozamokat ér el. Az indulást követő néhány évben kifejezetten sikeres volt az alap, a létrehozását követő első évben 21, a másodikban 43, a harmadikban pedig 41 százalékos hozamot ért el az alapkezelői jutalékok levonása után. Már-már úgy tűnt, hogy az LTCM nem tud hibázni, azt hirdették magukról, hogy:A csúcson az LTCM-nél alkalmazott tőkeáttétel 25-szörös volt. 1998-ban a társaság 4,7 milliárd dollár saját tőkével rendelkezett és ehhez 124,5 milliárd dollárnyi hitelt vettek igénybe a pozíciók megnyitásához. Mérlegen kívül 1,25 ezermilliárd dollárnyi derivatív pozícióval rendelkeztek. Az ázsiai és az orosz válság azonban hatalmas veszteségeket okozott a cégnek, 1998-ban kevesebb, mint négy hónap alatt 4,6 milliárd dollárt vagyis a cég tőkéjének közel egészét elveszítette az LTCM. Az LTCM-et végül több pénzintézet, köztük a legnagyobb befektetési bankok: Barclays, Bearn Stearns, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lehman Brothers mentették ki az amerikai jegybank felügyelete mellett.A napokban az LTCM-hez kísértetiesen hasonló sztori járta be a világot, ami a Moma Advisors Befektetési és Tanácsadó cégről szól. A koppenhágai székhelyű cég az LTCM-hez hasonló módon kifejezetten magas hozamokat ér el, ráadásul szerintük alacsony kockázat mellett. Tavaly 19 százalékos hozamot értek el mégpedig úgy, hogy elsősorban a legjobb hitelbesorolású állampapírokban nyitnak pozíciókat, így például az AAA besorolású dán állampapírokkal is kereskednek, de állításuk szerint az árfolyamok mozgásától szinte teljesen független az általuk elért hozam, hiszen csak a szpredre fogadnak, de mivel ezzel relatív kis hozamot lehetne elérni, hatalmas tőkeáttétel mellett nyitnak pozíciókat. Jelenleg 11-szeres a tőkeáttétel, de volt már 25-szörös is, nyilatkozta nemrég Morten Mathiesen a Moma Advisors vezető befektetési tanácsadója.A hírek középpontjában most a Moma Advisors 600 millió eurós alapja áll, az Asgard Fixed Income fund tavaly 19 százalék hozamot ért el, 2003 óta évente átlagosan 13 százalékos hozamot ért el az alap, amivel magasan veri a fontosabb kötvény indexeket. A Bloomberg egy összefoglaló állampapír indexe az elmúlt évtizedben évente átlagosan öt százalékot emelkedett. Bár az LTCM és a Moma Advisors alapja között sok különbség van, azonban sok a hasonlóság is. Mindkét sztoriban elképesztően magasak a hozamok, ráadásul mindkét "pénzcsináló gép" éveken keresztül kiemelkedően teljesített/teljesít, mindkettőről azt állítják, hogy: