Itt a világ 30 legjobb vezérigazgatója

A Barron's összeállította listáját arról, hogy szerintük kik a világ legjobb vállalatvezetői. A 30-as listán 8 új tag van, ők a tavalyi listán még nem voltak rajta, közéjük tartozik a General Motors vezérigazgatója, Mary Barra, a Microsoft első embere, Satya Nadella, és az Opelt nemrég megvásároló francia autóipari csoport, a PSA vezére, Carlos Tavares.Mary Barrának azért van helye a listán, mert irányítása alatt 4 milliárd dollárral csökkentette a működési költségeket, ráadásul úgy, hogy közben a vállalat autóinak minősége javult, tavaly az összes autógyártó közül a GM egik márkája, a Chevrolet nyerte el a legtöbb díjat a J.D.Powernél. Carlos Tavares azért került fel a listára, mert a PSA csoportot főként az Opel megvásárlásával az egyik legnagyobb európai autógyártóvá teheti, Satya Nadella érdeme pedig az, hogy a Microsoftot az egyik vezető cloud-szolgáltatóvá tette.A listán 22 olyan vezérigazgató is van, aki már a tavalyi listán is szerepelt, például a világ egyik legismertebb befektetője, Warren Buffett, a Berkshire Hathaway vezére, vagy a Facebook alapítója, tulajdonosa és vezetője, Mark Zuckerberg. A Barron's számos kritérium alapján választja ki a listára felkerülő vezetőket, az egyik ilyen, hogy az illető minél hosszabb ideje töltse be a vezetői pozíciót, a listán egyébként csak két olyan CEO van, aki már a 2005-ös első listán is szerepelt, ez Warren Buffett és a Ryanair vezére, Michael O'Leary.A teljes lista a Barron's -on érhető el.