Itt van a világ 10 legfurcsább energiaforrása

Páfrányok

Forrás: AFP/dpa, Bernd Thissen

Kávé

A brit Brackenburn nevű cég a brikett és a páfrány (angolul 'Bracken') szavakkal eljátszva "brackett"-nek nevezte el a száraz páfránylevelek felaprításával és préselésével előállított termékét. A páfrány-brikett eltüzelése során a társaság állítása szerint több hő szabadul fel, mint a tölgy elégetésekor.

Forrás: MTI, Szekeres Panna

Whisky

A londoni székhelyű Bio-bean egy olyan árucikket, illetve annak hulladékát állítja az energiatermelés szolgálatába, amelyet eddig legfeljebb az úgynevezett házi praktikák körében hasznosíthattunk, mondjuk a szobanövények talajának feljavítására vagy éppen bútorápolásra. A már tömeggyártásra is alkalmas eljárás a kávéfőzés után visszamaradt mellékterméket, magyarul zaccot mint biodízel-, illetve mint pellet-alapanyag hasznosítja.

Forrás: AFP, Andy Buchanan

Szennyvíz

A skóciai Celtic Renewables természetesen nem magából a végtermékből, hanem a whisky gyártása során keletkező melléktermékekből állít elő következő generációs bioüzemanyagot. A létrejövő biobutanol egységnyi energiatartalma a cég szerint nagyjából megegyezik a benzinével.

Forrás: AFP, Money Sharma

Fekália

Az egyebek mellett szennyvízből is előállítható biometánból ma már számos módon termelnek energiát világszerte, az erőművi villamos energia termelés mellett például gázüzemű járművek, például autóbuszok üzemanyagaként is ismert.

Forrás: MTI, Marjai János

Vizelet

Kimondottan az emberi anyagcsere mellékhelyiségekben keletkező melléktermékeit hasznosítja az University of Colorado tervező csapata által megalkotott Sol-Char nevű toalett. A vécé az ott hagyott anyagokból napenergia segítségével olyan, egyértelműen használható és értékesíthető termékeket állít elő, mint a szilárd üzemanyagok, műtrágya vagy éppen a hő.

Forrás: Bristol Robotics Laboratory, UWE Bristol

Alga

A bristoli University of the West of England kutatói 2015-ben jelentették be, hogy olyan hordozható energiatermelő eszközt terveztek, amelyik vizeletből termel energiát. A miniatürizált mechanikus üzemanyagcellákat a zokniba ágyazták be a tervezők. A működés részleteiben nem túl részletesen elmerülve: amikor a használó lép, a lépés vizeletet pumpál az üzemanyagcellába, amely képes villamos energiát termelni a mozgási energiából

Forrás: AFP/STR

Repce

A rendkívül változatos formában előforduló algafélék nagy lehetőségeket tartogatnak az energetikai tárgyú kutatások számára, az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma szerint is. Hihetetlen számú különleges tulajdonságuk jól kiaknázhatóak az ígéretes algaalapú bioüzemanyag technológiák fejlesztéséhez.

Forrás: AFP, Peter Kneffel

Faipari hulladék

2012-ben egy demonsrációs kísérlet keretében a kanadai Nemzeti Kutatási Hivatal (National Research Council of Canada, NRC) tagjai sikeresen levegőbe emelkedtek és repültek egy 100 százalékban keverékmentes bioüzemanyaggal megtankolt utasszállító repülőgéppel. A használt bioüzemanyagot kanadai ültetvényeken megtermelt repcéből állították elő.

Forrás: AFP/dpa, Lino Mirgeler

Élelmiszer

Az Alaska Airlines 2016-ban jelentette be, hogy egyik kereskedelmi járata kizárólag erdészeti, faipari hulladékból származó fenntartható üzemanyaggal a tankjában emelkedett a levegőbe és tette meg útját. A Washington állambeli székhellyel rendelkező légitársaság közlése szerint az üzemanyagot tönkökből, ágakból, szárakból és egyéb, az erdők kezelése, favágás és erdőritkítás során visszamaradó alapanyagokból állították elő.

Forrás: AFP, Luis Robayo

A brit SEaB Energy nevű cég organikus szemétből - vagyis nagyrészt élelmiszer eredetű hulladékból állít elő energiát anaerob eljárás során. A folyamat eredményeként felszabaduló biogázt villamos- és hőenergia egyidejű előállítására alkalmas erőműben használják kapcsolt energiatermelésre, de tökéletesen megfelel akár mint járművek üzemanyaga is.