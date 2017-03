Itt van Mészárosék nagy bejelentése

a cég menedzsmentje beszél majd a hazai és a nemzetközi terjeszkedési tervekről,

egy új, akár külföldi nagybefektetőt mutatnak be,

vagy arra, hogy a Konzumhoz hasonlóan az Opimusnál is kötelező vételi ajánlat jön a részvényekre.

A múlt hét csütörtöktől a mai piaczárásig felfüggesztették a kereskedést az Opimus papírjaiban, ma reggel pedig azt is megtudtuk, hogy a Konzum-részvényekben sem lesz ma kereskedés, mert olyan bejelentést tesznek a cégek, ami az érintett vállalatok árfolyamára is jelentős hatással lehet. A két céget többek között az köti össze, hogy az elmúlt hetekben mindkettőben tulajdonrészt szerzett Mészáros Lőrinc. A múlt héten már találgattunk arról, milyen bejelentést tehet az Opimus, többek között arra számítottunk, hogyEzzel szemben "csak" arról van szó , hogy a Konzum Management Kft. minden Opus-részvényét elidegenítette, így megszűnt a befolyása a társaságban, a 14 százalékos részvénycsomagot (44,2 millió részvény) a Konzum PE Magántőkealap vette meg. A tranzakció után az 5 százaléknál nagyobb tulajdonosok: Mészáros Lőrinc (16,9%), Konzum PE Magántőkealap (14%) és a Status Capital Befektetési Zrt. (8,4%). Ezen felül bejelentették , hogy a Konzum Management Kft. az Opimusban 15,86 százalékos részvénycsomagot (50,1 millió darab részvény) fog szerezni, Mészáros Lőrinc pedig további 7,47 százalékos részvénycsomagot fog szerezni az Opimusban A Konzum pedig azt jelentette be , hogy a Konzum PE Magántőkealap az Opimusban 33,3 millió darab részvény által megtestesített, a jegyzett tőkéhez viszonyított 10,53 százalékos részvénycsomagot fog szerezni.A két cég részvényárfolyama meredeken emelkedett az elmúlt hetekben (a Konzumé a kötelező vételi ajánlat hírére már nagyot esett), elsősorban azért, mert kiderült, Mészáros Lőrinc is a cégek tulajdonosa.