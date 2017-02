Itt vannak 2017 csúcsmobiljai: jön az új Huawei, visszatér a Nokia

Mi az az MWC? A GSMA Mobile World Congress a világ legnagyobb mobilkommunikációs seregszemléje. Az elmúlt években már Barcelonában (korábbi helyszín: Cannes) megrendezésre kerülő kiállításon és a hozzá kapcsolódó konferenciákon a világ vezető mobilcégei, készülékgyártók, szolgáltatók vesznek részt és mutatják be legújabb fejlesztéseiket. Az esemény súlyát jól mutatja, hogy olyan nagy gyártók mutatják be itt csúcskészülékeiket, mint az LG, a Huawei, a HTC, vagy a Sony. Idén február 27-e és március 2-a között kerül megrendezésre a MWC. Sok látogatót vonz, tavaly több mint 100 ezren vettek részt az eseményen.

Igazán nagy szenzációkat most nem kell várni már a mobilpiacon a neves technológiai blog, a Techcrunch szerint. Az iparág a tömegtermelés időszakába lépett, ami azzal jár, hogy a hardverek nagyon hasonlóak, így nehéz meglepetést okozni. A legnagyobb gyártók pedig szeretnek saját eseményt rendezni, így a részvétel is korlátozott lesz, idén nem csak az Apple, de a Samsung is külön rendezvényen mutatja be legújabb csúcsmobilját.

Forrás: Shutterstock

Huawei

Change the way the world sees you with the #HuaweiP10. Join us live from Barcelona on YouTube on 26.02 at 2pm CET. #standout #OO pic.twitter.com/Yy2jPuiL3C — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 21, 2017

Samsung

Összegyűjtöttük, hogy melyik nagy mobilgyártótól mire számíthatunk a napokban az idei barcelonai kiállításon:Az egyik legizgalmasabb mobilcég most a kínai Huawei, amely beszállítóból nőtte ki magát készülékgyártóvá. A vállalat mostanra a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója lett az értékesítések volumenét tekintve a Samsung és az Apple mögött. Barcelonában a tervek szerint bemutatja legújabb csúcstelefonját a Huawei, a tavaly tavasszal piacra dobott P9 utódját, amiről már annyit elárult a vállalat, hogy P10 lesz a neve.Az előzetes alapján a kétlencsés kamera lesz a fő attrakció, ami a P9 fejlesztése volt. A kiszivárgó információk szerint a telefon 5,5 colos kijelzőt kap (az elődje 5,2 colos), a felbontása sokkal jobb lesz (QHD) és lekerekített lehet a kijelző, hasonlóan a Samsung Galaxy S7 Edge telefonjához. Kap ujjlenyomat-olvasót és változatos, különleges színekben lesz megvásárolható, például zöld és lila házzal.Csoda lenne, ha a kamerát nem fejlesztené a Huawei, egyes hírek szerint az elülső kamerában is lesz fókusz, sőt, vannak, akik azt várják, hogy az is duplalencsés lesz. A processzor gyorsul, 6GB RAM-ot kap, a memória bővül, 256GB-ig.Nem csak egy telefon lesz, a P9-hez hasonlóan jöhet egy nagyobb méretű Plus és egy gyengébb teljesítményű Lite-telefon is. A pletykák szerint a Plus még gyorsabb processzort kaphat (8GB RAM) és hatalmas, 512 GB tárhelyet, viszont az ára is borsos lesz: 799 eurót kér majd érte a Huawei. A "mezei" Huawei P10 pedig 500 dollár lehet.A Note 7-botrány ellenére még mindig a világ legnagyobb okostelefon-gyártója a Samsung, aki idén is jelen lesz a barcelonai eseményen, még ha a Galaxy S8 bemutatására külön eseményt is szervez. A várakozások szerint egy táblagéppel, a Galaxy Tab S3 névre hallgató készülékkel érkezik Barcelonába a dél-koreai gyártó.A várakozások szerint az ára 399 dollár lesz és áprilistól lesz megvásárolható. Nem lesz 8 colos változat, 9,6 vagy 9,7 colos méretben lesz kapható, felbontása pedig 2048 X 1536 pixel lesz.

Forrás: Samsung

Oppo

HMD (Nokia)

A Kínán kívül alig ismert okostelefon-gyártó, amely 2016-ban lenyomta az Apple-t, a Samsungot, de még a Huawei-t is a Kínában az értékesített készülékek darabszámát tekintve, szintén kiállít Barcelonában. Itt mutatkozhat be új kamera-technológiája, ami az "5X Project" névre hallgat és nagyon nagy felbontású képeket ígér. A várakozások szerint néhány új telefont is bemutathat.Nem titok, hogy a HMD Global, amely megvásárolta a Nokia márkanevet, már egy ideje arra készül, hogy az MWC-n kerít sort a Nokia-okostelefonok nagy visszatérésére. Egy telefonról már hivatalosan lehet tudni, a kínai vásárlóknak szánt Nokia 6-ról, amit közvetlenül a Las Vegas-i CES után mutatott be a HMD. A Techcrunch szerint legalább két másik telefonnal érkezik Barcelonába, amelyek a Nokia 3 és a Nokia 5 nevet viselhetik.Az új Nokia telefonok az alsóbb árkategóriát képviselik. A Nokia 6 telefon 5,5 colos kijelzővel rendelkezik, a főkamera 16, az elülső kamera pedig 8 MP felbontású képeket készít. Nyolcmagos, 1,4 GHz processzor működteti és 64 GB belső memóriát kapott.

Forrás: HMD Global

HTC

LG

Sony

Lenovo / Motorola

A várakozások szerint nem lesz különösebben eseménydús a barcelonai esemény a HTC háza táján, a cég elnöke múlt hónapban azt közölte, hogy nem mutat be ezúttal új készülékeket. Rögtön a CES után tartott egy saját eseményt, amin a közelgő U-sorozatról lebbentette le a fátylat. Újdonság esetleg virtuális valóság-fronton várható a Techcrunch szerint.Körbeküldte a barcelonai meghívókat az LG február 26-ra, amikor a következő csúcstelefonja, a G6 bemutatására kerül sor. A pletykák szerint a legnagyobb dobás a telefonban az lehet, hogy a kijelző szinte teljesen elfoglalja majd a telefon felületét, alig lesz keret.A G6 vízálló lesz és fémházat kap, 5,7 colos, QHD+ felbontású kijelzője lesz, a pixelsűrűség tekintetében pedig lenyomja az iPhone 7 Plust és a Samsung Galaxy S7 Edge-et is. A képernyőarány nem a megszokott lesz, hanem 18:9 arányú, ami ideális lesz az osztott képernyős alkalmazásokhoz és a filmlejátszáshoz.A kétlencsés kamera lassan általános lesz a csúcsmobilok között, a várakozások szerint az LG G6 is duplalencsés kamerát kaphat, amiből az egyik széleslátószögű.Nem kérdés, hogy a Sony is készül valamivel a barcelonai mobilkiállításon, a kiszivárgó információk alapján az Xperia X2 okostelefonról ránthatja le a leplet. Elődjét szintén Barcelonába mutatta be, tavaly.A szakértők a Moto G5 és a G5 plus okostelefonok bemutatását várják.