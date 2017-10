Japán segítséggel fokozza atomerőművei teljesítményét Ukrajna

Az Energoatom üzemelteti Ukrajna mind a négy atomerőművét, összesen 15 reaktort, amelyek együttes kapacitása 13 835 MW. A még a szovjet időkben épült erőművekben 13 darab VVER-1000 és 2 darab VVER-440 reaktor üzemel.A megállapodás a munkálatok részeként a blokkok teljesítményének fokozását, valamint a hatékonyság és biztonság javítását is magába foglalja a turbinaszigetek korszerűsítésének keretében.A felek emellett a hosszabb távú szervizelési feladatokkal, illetve a legújabb technikai és pénzügyi megoldások bevezetésével kapcsolatban is rögzítették együttműködési szándékukat.A megállapodás egy, a célra létrehozott bizottság fogja végrehajtani, amely a szükséges kereskedelmi szerződések kidolgozásáért is felel majd.Az együttműködés értékéről, illetve az ukrán atomerőművi kapacitás növelésének várható mértékéről ugyanakkor az Energoatom közleménye nem tájékoztatott.