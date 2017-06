Japán segítséggel tarolja le a világot a kémügyről elhíresült magyar cég

A Diagon több száz féle termékcsaládot gyárt, amit az új együttműködésnek köszönhetően - a több mint 30 ezer laboratóriumba szállító Horibán keresztül - a világ minden részére eljuttathat.

A Diagon Kft. 1989 óta gyárt váralvadás-reagenseket és a hozzájuk kapcsolódó mérő készülékeket, amelyek nagy részét eddig is külföldön értékesítette a 2016-ban 6,5 milliárd forint árbevételt elérő cég. A reagens olyan anyag vagy vegyület, amely a vérrel való érintkezés során kémiai reakció útján utal arra, hogy van-e valamilyen nem kívánt változás a szervezetben.A Diagon amellett, hogy a magyar egészségügyi tudásipar egyik legfontosabb nemzetközileg jegyzett szereplője, korábban filmbeillő kémügyével járta be a sajtót . A cégtől két vezető távozott 2007 végén a konkurenciához (Diachem) és vitte át a reagensek gyártásának tudományát a cég adatbázisaiból lemásolt, tízezret meghaladó adatfile formájában, hogy elvegye a Diagon piacát. A két távozott vezető közül az egyik - immár a Diachem képviseletében - éppen Oroszországba indult a repülőtéren, amikor a VPOP nyomozói letartóztatták.A 2013-ban meghozott jogerős ítélet szerint a - közben háromra bővülő - vádlottak titoksértést követtek el, de végül is vagyoni kárt nem okoztak a Diagon Kft.-nek. A bíróság az első- és a harmadrendű vádlottat 10-10 millió, a másodrendű vádlottat 8 millió forint megfizetésére kötelezte.