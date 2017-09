Jézus nevével ilyen csúnyán rég éltek vissza, milliókat bukhatnak a hiszékenyek

Eljött az idő, hogy decentralizáljuk Jézust

Bűnök megbocsátása : A Jesus Coin tárgyalásokat folytat az egyházzal, hogy szervezzék ki a megbocsátást.

A piaci kapitalizáció elérheti az 50 milliárd dollárt: Péter előrejelzése alapján (nem, nem Jézus tanítványa Péter).

Ügyeljünk a hamis proféta érmékre

37 százalékkal hatékonyabb, mint az imádkozás

65 százalékkal hasznosabb az adakozásnál

8,3 százalék, hogy elárulnak a tanítványaink

De a legfontosabb: 100 százalék, hogy egyszer meghalunk, úgy, hogy addig vegyünk Jesus Coint, amíg még tudunk.

Vezérigazgató/Alapító: Jézus Krisztus

Bizalmi vagyonkezelő: Júdás

Ügyfélszolgálati vezető: Jakab

PR: Szent Péter

Menedzser: Augustus Caesar

Blockchain fejlesztő: Fülöp

Pénzügyi igazgató: Héródes

Üzletfejlesztés: Bartholomew

Ügyfélszolgálat: Jézus szamara

Egyébként a négy nap múlva záródó ICO során eddig 158,5 ethert, azaz jelen árfolyamon számolva több mint 33 ezer dollárnyi forrást tudott bevonni a Jesus Coin csapata.

Az utóbbi hetekben már többször beszámoltunk róla, hogy elharapódzott a nyilvános érmekibocsátások piaca (ICO), olyan könnyű volt pénzt bevonni ilyen módon a startupoknak, hogy gyakorlatilag boldog boldogtalan bármilyen értelmetlen ötlet is pattant ki a fejéből, egyből rohant ICO-t csinálni.Nos, nekünk ezek közül is a kedvencünk a Jesus Coin lett, aminek mottója nem más, mint:Elmondásuk szerint a Jesus Coint Isten Fiának pénzeként fejlesztették ki, és az alábbi magasztos célokat tűzték ki:Persze a Jesus Coin jó hívőhöz méltó módon nem csak a jó keresztények, de a rossz keresztényeknek is az igazi devizájává fog válni, előrejelzéseik alapján pedig 2030-ra túlnövik a 40 milliárd dollára értékelt mormon egyházat, majd 2050-re túlnőve a katolikus egyházat a világ legnagyobb keresztény itnézményévé válnak.Még azt is pontosan kiszámolták, hogy miért is éri meg nekünk, az Isten Fiának a pénzébe fektetni:Természetesen egy rendes ICO sem hagyhatja ki a csapattagok bemutatását, ami a Jesus Coin esetében az alábbi nominózus szakemberekből áll: