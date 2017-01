Jó a hangulat, veszik a részvényeket

Mire figyeljünk?

Jó hangulatban telik a kereskedés az ázsiai tőzsdéken, a fontosabb tőzsdeindexek 0,5,-1 százalék körüli erősödést mutatnak. Egyedül a kínai Shanghai Composite index képtelen emelkedni, a benchmark 0,6 százalékot veszített értékéből.Az általánosan kedvező hangulat részben néhány jó makroadatnak köszönhető: Amerikában a kisebb vállalatok körében 2004 óta nem látott szintre emelkedett az üzleti bizalom, felülmúlva a várakozásokat. Az ázsiai régióhoz szervesen kapcsolódó Ausztráliában pedig a betöltetlen állások száma a novemberrel záruló negyedévben 2,2 százalékkal, 182 ezerre nőtt.Mindezek fűtötték a piaci szereplők optimizmusát a globális gazdasági kilátásokat illetően, pláne azután, hogy a tegnapi kínai adatok szerint decemberben a termelői árak 5,5 százalékkal nőttek a novemberi 3,3 százalékos emelkedés után.Az egyedi papírok között külön említést érdemel a japán, mely 5 százalékot emelkedett. A hír itt az volt, hogy médiabeszámolók szerint a vállalat fő hitelezői megállapodtak, hogy továbbra is támogatják pénzügyileg a céget, annak ellenére, hogy amerikai nukleáris projektjein gigantikus veszteséget készül leírni.A nyersanyagszektor az egyik legjobban teljesítő ágazat volt, különösen az ausztrál piacon voltak ennek látványos jelei: a bányacégek közül a3, apedig 4 százalékot erősödött. Ehhez a folyamathoz társult a kőolajárak ma reggeli 0,3 százalékos, az aranyárnak pedig 0,2 százalékos emelkedése.A nemzetközi makronaptár a mai napra nem tartalmaz lényeges adatközléseket, ezek inkább a hét további részében várhatók majd. A befektetőknek továbbá a hamarosan beinduló amerikai jelentési szezonra is érdemes lesz figyelni, pénteken több tengerentúli nagybank is közzéteszi negyedéves beszámolóját.A banki jelentések fontosságát az is alátámasztja, hogy a legutóbbi negyedévben az amerikai vállalati profitnövekedésnek jelentős hányadát adta a pénzügyi szektor.