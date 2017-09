Jobb lesz a Google szupertelefonja, mint az iPhone X?

1.)

Szokás szerint most is két új készüléket mutat be a Google. A várakozások szerint egy kisebb és egy nagyobb telefon lesz, ami aés anévre hallgat majd.Tavaly a két telefon a mérettől függetlenül ugyanolyan dizájnt kapott, idén ez másképp lesz. A Pixel 2 XL nem csak nagyobb lesz, de a prémium telefonok közé pozícionálja majd magát, például a felső kategóriás készülékek trendjeit követve vékonyabb keret lesz a kijelző körül. A tavalyi Pixel hátlapján megtalálható üvegpanel megmarad, de kisebb lesz.A különböző dizájn miatt néhányan azt sejtik, hogy két különböző mobilgyártó gyártja majd a telefonokat. Korábban már az LG és a Huawei is gyártott telefonokat a Google-nek. A 9to5Google blog szerint az LG fogja gyártani a Pixel 2 XL telefont, a kisebbiket pedig a HTC.Az XDA értesülései szerint a Pixel 2 XL kijelzője nagyobb lesz a szokásosnál: 5,99 colos kijelzőt kaphat a telefon és 2K felbontású lesz. Az Android Police megerősítette a híreszteléseket, miszerint 6 colos lesz a telefon és szerinte az LG G6 és a Samsung Galaxy S8 telefonokhoz hasonlóan 18:9 arányú lesz a kijelző az általános 16:9 helyett. A kisebbik Pixel-telefon 4,97 colos kijelzőt kaphat, 1080p felbontással.A HTC U11 elnevezésű készülékben mutatkozott be az az újítás, hogy a telefon összenyomásával különböző funkciókat lehet elindítani. A nagyobbik Pixel-telefon is tudni fogja ezt és elsősorban a mesterséges intelligencia-asszisztens előhívására lehet majd használni.A Pixel 2 XL sztereó hangszórókat kaphat, de elképzelhető, hogy emiatt a jack-aljzatól meg kell majd válnia, mert egyszerűen nem lesz neki hely. Láttunk már ilyet, tavaly az Apple "forradalmi újítása" volt, hogy kihagyta az iPhone-ból a jack-dugót.Ami a teljesítményt illeti, a Qualcomm Snapdragon 835 processzorával kerül majd piacra mind a két Pixel-telefon, ami a Samsung Galaxy S8-ban és a OnePlus5-ben is megtalálható. 4GB RAM memóriával átlagosnak számítanak majd a Google-telefonok az Androidos telefonok között.A Pixel 2 fejlesztései a kamerára koncentráltak. A tavaly Google-telefon is már a mestere volt a gyenge fényviszonyoknál történő fotózásnak és bár a "megapixelek" tekintetében nem szállt el, ezt extra funkciókkal kompenzálja. A kiszivárgó pletykák szerint sem a Pixel 2, sem a Pixel 2 XL nem kap majd duplalencsés kamerát.Az első Pixel-sorozat nem volt vízálló, de most ez már szinte alapkövetelmény a csúcskategóriás mobiloknál, így valószínűleg a Pixel 2-sorozat már az lesz.