Jók az előjelek a tőzsdéken 2017.03.29 08:19

A több napnyi esés után tegnap már visszatértek a vevők az amerikai piacokra is, aminek részben az lehet az oka, hogy sokan úgy vélik, hogy a gazdaságpolitikai bizonytalanságot, amit Donald Trump egészségügyi törvényjavaslatának kudarca váltott ki, túlértékelték a befektetők és most kezd mindenki megnyugodni. Ezt jól mutatja, hogy a félelemindexként is ismer VIX értéke tegnap közel 8 százalékkal, 11,5 pontig esett.

Ezt lekövetve a japán tőzsde kivételével jellemzően Ázsiában is emelkednek a tőzsdék, a kínai Shanghai Composite 0,1 százalékot, a hongkongi Hang Seng 0,2 százalékot, míg az ausztrál ASX 0,9 százalékot esett, a japán Nikkei értéke pedig nem változott érdemben az előző napi záróértékéhez képest.

A határidős részvényindexek jelen állása alapján a DAX 40 pontos pluszban indíthatja a napot.

Várhatóan ma indítja majd el a kilépési folyamatot Nagy-Britannia, erre szerda reggel gyengüléssel reagált a font. Ennek kapcsán érdemes lesz figyelni a brit papírokat,többek között a londoni tőzsdén jegyzett Wizzairt is.

Mire figyeljünk?

Ma több dologra is figyelhetnek a befektet, itthon a foglalkoztatottsági adatok kerülhetnek a fókuszba, míg az Egyesült Királyság hivatalosan is bejelenti, hogy elindítja az Európai Unióból való kilépés két éves folyamatát.