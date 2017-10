Jól megy a Volkswagennek - Optimista a menedzsment

A Volkswagen csoport 2,65 millió autót értékesített globálisan a harmadik negyedévben, amely 6,3 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az év első kilenc hónapját figyelembe véve elmondható, hogy az összes meghatározó régióban nőttek a Volkswagen eladásai: Nyugat-Európában (+1,1%), Közép-Kelet-Európában (+12,1%), Észak-Amerikában (4,5%), Dél-Amerikában (+21,6%) és Ázsiában (+0,6%) is több autót adtak el. Jó hír, hogy az első kilenc hónapban nőttek a cégcsoport meghatározó márkájának, a Volkswagennek az eladásai (+2,7%) az előző év azonos időszakához képest. Elmondható továbbá az is, hogy a Skoda (+3,6%), a Seat (+13,4%) és a Porsche (+4,3%) eladásai is nőttek, míg az Audi (-2%) értékesítései csökkentek.A Volkswagen csoport árbevétele 55 milliárd euró volt a harmadik negyedévben, amely 5,8 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. A növekedés döntően a nagyobb értékesítési számnak, valamint a pénzügyi divízió jó teljesítményének volt köszönhető.

A Volkswagen csoport az egyszeri tételektől tisztított operatív profit szintjén 4,3 milliárd eurós eredményt ér el, amely 15 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Ez döntően a nagyobb értékesítési számnak, a modell-mix pozitív eltolódásának (jól fogytak a nagyobb profittal értékesíthető modellek) és a költségek visszavágásának volt köszönhető. A Volkswagennek ráadásul sikerült az elemzői várakozásokat is meghaladnia az egyszeri tételektől tisztított operatív profit szintjén. Hogyha az egyszeri tételeket is figyelembe vesszük, akkor a cégcsoport üzemi eredmény 1,72 milliárd euró volt, amely közel fele az előző év azonos időszakában elért üzemi eredménynek. A nettó eredménysoron kicsivel több, mint 1 milliárd eurós eredmény született, amely 53 százalékos visszaesést jelentett év/év alapon. A Volkswagen autógyártó üzletága 25,4 milliárd eurós nettó likviditással rendelkezett a negyedév végén.Az értékesítési adatok alapján a Volkswagen menedzsmentje úgy látja, hogy az árbevételük 4 százalékkal növekedhet 2017-ben az előző évhez képest. Az egyszeri tételek nélkül pedig a cégcsoport üzemi marzsa 6,5 - 7,5 százalék között alakulhat 2017-ben. Ez egyébként magasabb a 6 - 7 százalékos értéknél, amelyre a menedzsment korábban számított.A várakozásokat felülmúló számoknak, valamint az optimistább menedzsmentvárakozásnak köszönhetően a Volkswagen árfolyama közel 1,5 százalékot erősödött a csütörtöki záráshoz képest.