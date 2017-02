Jól indul a hét az európai tőzsdéken

Mire figyeljünk?

Jó hangulatban indult a hét a nyugat-európai tőzsdéken, a DAX és a CAC 40 is 0,6 százalékot erősödött. A DAX 30 komponense közül 28-nak emelkedik az árfolyama, élen a bankok és az autógyártók papírjaival. (Deutsche Bank 1,5%, Commerzbank 1,3%, Volkswagen 1,3%, BMW 1,1%)A hazai tőzsdén egyelőre minimális elmozdulást láthatunk, a BUX jelenleg 0,2 százalékos pluszban áll. A blue chipek közül a Mol 0,6 százalékot, a Magyar Telekom 0,4 százalékot, az OTP 0,1 százalékot erősödött, míg a Richter papírjai 0,2 százalékot estek.Már korábban írtunk róla , hogy a Kraft Heinz 143 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatott tett az Unileverre, amit pénteken visszautasított a brit vállalat. Friss hír, hogy a Kraft Heinz vasárnap visszavonta az ajánlatát, arra hivatkozva, hogy az Unilever ellehetetlenített mindenféle egyezkedést a két fél között. Ez talán nem is meglepő annak fényében, hogy az Unilever már pénteken jelezte, hogy az üzletből nem profitálnának sem anyagilag, sem stratégiailag, így nem látják alapját a további tárgyalásoknak sem. A bejelentésre közel 8 százalékot esett az Unilever árfolyama.Itthon kiderül, mennyivel emelkedett a magyar átlagbér 2016-ban, és az is, hogy hány új lakásépítési engedélyt adtak ki tavaly a hatóságok, és hány lakás épült meg. Külföldön a Fed legutóbbi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyve és a friss európai bmi-k lesznek érdekesek. Ünnepnap miatt (Presidents' Day) zárva tartanak a kötvény-és részvénypiacok az Egyesült Államokban.