Jól megy a Louis Vuitton tulajdonosának

A Louis Vuitton és az olasz textilgyártó Loro Piana tulajdonosa, az LVMH kiemelkedő eredményeket tett közzé és ez arra enged következtetni, hogy a luxuscikkek piacán élénkül a piaci kereslet. A tegnapi piaczárás után közzétett negyedéves jelentésnek köszönhetően ma reggel az LVMH részvényei történelmi csúcsot döntöttek és közel három százalékos pluszban indították a reggeli kereskedést.A francia vállalat első negyedéves eladásai az elemzői várakozásokat jelentősen meghaladva 9,88 milliárd euróra nőttek, ami 15 százalékos emelkedés az előző időszakhoz képest. Az LVMH összes divíziója várakozáson felül teljesített, közülük a divat üzletág volt az egyik legerősebb. A cég legfrissebb adatai azt mutatják, hogy megszilárdították és kiterjesztették az iparági vezető pozíciójukat. Most egy jelentős fordulópontot láthatunk a több éves alacsony keresletű időszak után, ami többek között a kínai piacnak volt betudható.A kiemelkedő teljesítmény annak is köszönhető, hogy az egy évvel korábbi időszakban a párizsi piacra nyomást gyakorolt a terror támadás, ezért a cég szerint az év további részében nem várható ilyen mértékű emelkedés. További bizonytalansági tényezőként említik a Brexitet és a Donald Trump elnökségét.Az LVMH árbevétele 2006 óta gyakorlatilag folyamatosan emelkedik, 2014-ig az adózott eredmény is követte az emelkedő trendet, akkor volt egy jelentősebb esés, azonban 2016-ban már ismét emelkedő pályára állt.

Az LVMH piaci kapitalizációja jelenleg több, mint 105 milliárd euró, idén eddig közel 16 százalékot emelkedtek a részvényei és a mai emelkedésre egy hónapja nem volt példa a CAC 40 komponensei között. A piacnyitást követően történt egy komolyabb profitrealizálás, mivel a kezdeti közel három százalékos emelkedést követően jelenleg alig több, mint egy százalékos pluszban vannak a papírok.

A luxuscikkgyártók piacán kialakult egy általános jó hangulat, idén a Christian Dior, a Hermes és a Hugo Boss részvényei is több, mint 10 százalékkal növelték értéküket.