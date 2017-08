Jól teljesít a világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca

A Walmart árbevétele 2,1 százalékkal 123,4 milliárd dollárra nőtt az idei második negyedévben, ezzel felülmúlta a 122,8 milliárd dolláros elemzői várakozásokat, azonban az üzemi eredmény 3,2 százalékkal 5,9 milliárd dollárra esett, a profit még nagyobb mértékben, 23 százalékkal 2,9 milliárd dollárra esett az előző év azonos időszakához képest. Ennek tudható be az, hogy a profitmarzs nyolc százalékponttal 31 százalékról 23 százalékra esett.Az árbevétel növekedése részben a felpörgő e-kereskedelemnek tudható be, ami 67 százalékos növekedést mutatott év/év alapon. A vállalat 1,08 dolláros részvényenkénti profitja az esés ellenére mérsékelten bár, de felülmúlta az elemzői várakozásokat, az egész évet tekintve pedig optimistán nyilatkozott a menedzsment, az elvárt 4,2-4,4 dolláros részvényenkénti profit alsó határát 4,3 dollárra emelték.Az összességében pozitív eredmények ellenére a befektetők nem voltak elégedett, a részvények árfolyama közel két százalékot esett a gyorsjelentést követően, idén összességében azonban még így is 15 százalékot emelkedett az árfolyam.