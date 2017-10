Jön a Google új csúcstelefonja - Minden, amit tudni kell róla

Új okostelefonok

Google Home

Chromebook Luxe

Virtuális valóság

A fő dobás valószínűleg a telefon lesz a bemutatón, mert a nagy gyártók közül a Google kivételével már mindenki bemutatta a karácsonyi rohamra szánt csúcsmobilját. De a számítógép-vonal és a virtuális valóság is izgalmas lehet. Ami biztosan nem várható a Techcrunch szerint az egy harmadik, szuper prémium csúcsmobil, ami mostanában felbukkant a pletykákban. A neves technológiai blog szerint csak két telefon lesz, nem lesz harmadik.

Az október 4-i Google-bemutató legnagyobb várakozásokkal övezett eseménye kétségtelenül az új Pixel-telefonok bemutatása lesz. Ez az első olyan készüléksorozat, amit a Google teljes egészében saját házon belül fejlesztett. A tavalyi készülékek a Pixel és a nagyobb kijelzős Pixel XL, az idei telefonok pedig a Pixel 2 és a Pixel 2 XL nevet kaphatják.A két telefon közül az XL lesz az érdekesebb idén, hiszen míg a tavalyi modelleknél csak a méretben volt különbség, idén a nagyobbik telefon több tulajdonságát tekintve jobb lesz, mint a kisebbik készülék. Más lesz a dizájn is, például az XL előlapján kisebb lesz a keret a kijelző körül, igazodva a trendekhez. QHD-kijelzője lesz és mind az elülső, mind a főkamera optikai képstabilizátorral lesz ellátva. Egyes pletykák szerint elektronikusan működik majd a simkártya-tartó és vízálló lesz a telefon, IP67 szabvány szerint. Ha minden igaz, akkor a telefon hajlítható lesz, mégpedig úgy, hogy ha az oldalánál fogva kissé megcsavarjuk, akkor különböző szolgáltatásokat lehet majd előhívni, például a Google Asszisztenst.A kisebbik Pixel-telefon belső tudását tekintve hasonló lesz a Pixel 2 XL-hez, de nagyobb lesz az előlapon a kijelző kerete és csak "full HD" kijelzője lesz a QHD helyett. Sőt, állítólag nem is lesz olyan széles színválasztékban kapható, mint az XL.A specifikációkat tekintve nem lesz különleges a Google két új telefonja, de amiben már a tavalyi Pixel is jó volt, hogy az egyik legjobb kamerával rendelkezett a szektorban. Nagyrészt a Google okos kameraszoftverének köszönhetően. Valószínűleg a Pixel 2 és a Pixel 2 XL kamerája sem fog lemaradni a nemrég bemutatott iPhone-ok kamerája mögött.Tavaly debütált a Google fejlesztői konferenciáján a hangvezérléssel működő otthoni asszisztens, a Google Home és idén már meg lehetett vásárolni a készülékeket, amiből szerdán valószínűleg egy újabb verziót mutat be a Google. A hírek szerint két változat lesz belőle, egy olcsóbb, 50 dollárért, valamint egy drágább, prémium modell. Az Apple rivális készüléke, a HomePod szintén az év vége előtt az üzletekbe kerülhet.Visszatérhet a Google a felső kategóriás számítógépek világába a Pixel Chromebookkal. A várakozások szerint az árazás tekintetében a belépőszintű MacBookokkal lesz majd versenyképes. A kiszivárgott képek alapján a kijelzőt meg lehet majd csavarni, így pedig táblagéppé lehet alakítani. Amihez tollat is vehetünk majd 100 dollárért.A Chrome operációs rendszer eddig nem aratott különösebben nagy sikert, pedig évek óta van. A saját márkás laptop viszont segítheti az ökoszisztéma elterjedését.A virtuális valóság már be van építve a Pixel-termékekbe és van egy virtuális valóság-szemüvege is Google-nek, a Daydream VR-szemüveg, amiből egy újabb verziót mutathat be szerdán a Google. Kicsit többet tud majd, mint az elődje, kicsit jobb virtuális valóság-élményt kínál majd és kicsit drágább is lesz.