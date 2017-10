Jön a következő kamatemelés, ezzel a tippel sokat kereshetsz rajta!

Decemberben nagy valószínűséggel kamatot emel az amerikai jegybank

A múltbeli tapasztalatok alapján a pénzügyi szektor kiemelkedően teljesít a kamatemelést megelőző két hónapban

A múlt pénteki amerikai munkaerőpiaci adat után tovább nőtt a valószínűsége annak, hogy az amerikai jegybank kamatot emeljen decemberben, most már 91,7 százalék a valószínűsége egy 25 bázispontos kamatemelésnek . A decemberi kamatemelés egyébként ritka esemény, 1990 óta csupán négy alkalommal fordult elő, hogy a Fed decemberben lépjen, ebben a négy alkalomban azonban az a közös, hogy van egy szektor, amelyik a kamatemelést megelőző hónapokban mindig emelkedett, ráadásul a szélesebb piacnál jóval nagyobb mértékben.A decemberi kamatemelést megelőző két hónapban jellemzően emelkedett az S&P 500, átlagosan 5,9 százalékkal került feljebb, de volt néhány szektor, amelyik még ennél is jobban teljesített, a pénzügyi szektor átlagosan 10,7 százalékkal emelkedett , ami elsősorban annak tudható be, hogy magasab kamatok mellett a bankok marzsai is jellemzően magasabbak, de a nyersanyagkapcsolt részvények is nagyot emelkedtek (+7,8%) ebben az időszakban, ami azzal magyarázható, hogy a kamatemelést a befektetők úgy értelmezték, hogy a Fed elégedett a gazdasági folyamatokkal és a kamatemelés részben a robosztus gazdasági növekedésre adott jegybanki válasz. További erős szektorok a decemberi kamatemelések előtt: IT (+7,7%), iparvállalatok (+7,6%).A Fed egyébként november 1-jén is tart kamatdöntő ülést, a várakozások szerint azonban akkor az amerikai jegybank nem változtat a jegybanki alapkamaton