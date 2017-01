Jön 2017 legnagyobb tech IPO-ja! Nem, várj, valaki már megvette a céget

Csütörtökön indult volna a kereskedés az AppDynamics részvényeivel, ami az év első izgalmas elsődleges részvénykibocsátása lett volna az amerikai technológia szektorban. A tervek szerint 165,5 milliárd dollárra tett volna szert a társaság a 10-12 dolláros kibocsátási árral számolva. Többmilliárdos cég lehetett volna. 2015 végén szálltak be utoljára befektetők az AppDynamics-ba, akkor 1,9 milliárd dollárra értékelve a vállalatot.A vállalat szoftverfejlesztéssel foglalkozik, olyan szoftvereket gyárt, amelyek az alkalmazások hibáit segítenek feltárni és megjavítani. A társaság növekedési kilátásai jók, 2016 első három negyedévében 158,4 millió dolláros bevételt könyvelt el a cég, ami 54 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. Egyelőre veszteséges, de ez nem számít ritkaságnak a fiatal, növekedési fázisban lévő cégeknél.De a befektetőknek nem lesz rá lehetőségük, hogy közvetlenül kivegyék részüket a sztoriból. A Cisco Systems ugyanis mindössze két nappal az IPO előtt bejelentette, hogy megveszi a céget. Az amerikai technológiai óriás 3,7 milliárd dollárt fizet az AppDynamicsért és a várakozások szerint áprilisban zárulhat le az akvizíció. Persze Cisco-részvények vásárlásával részesülhetünk a sztoriból, de egyelőre elhanyagolható a súlya a Cisco tevékenységében, a bevétel kevesebb mint fél százalékát adhatja az AppDynamics az első 9 hónap adatai alapján. A Deutsche Bank elemzője szerint a Cisco bevételnövekedéséhez 1 százalékpontot adhat a felvásárlás 2018-ban.Tavaly volt több izgalmas IPO is a technológia szektorban, amelyek jól indultak, de az évet végül nem zárták túl erősen. Arészvényei 15 dolláros kibocsátási áron keltek el 2016 júniusában, már az első kereskedési napon 60 százalékot ugrott az árfolyam és közel a kibocsátási ár kétszeresén, 28,5 dolláron zárt a papír. Tavaly 70 dolláron is járt a papír, ehhez képest most 30 dollár alatt jár az árfolyam.

A cloud-cég, aárfolyama 130 százalékot száguldott 2016 szeptemberében az első kereskedési napon. A 13-15 dolláros tervezett kibocsátási árhoz képest 37 dolláron zárt a részvény, mindenkori csúcsát 46 dollár felett érte el, de most a Nutanix árfolyama is 28 dolláron jár.