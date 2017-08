Jönnek az e-töltők a BP-kutakon

A BP is részesülne az elektromos autók következő években, évtizedekben várható gyors terjedéséből, ennek érdekében pedig vizsgálja a szektorba történő beszállás több lehetséges útját is

Felkészülünk erre a világra, de nem fogunk túlságosan mélyre merülni

- mondta el Bob Dudley, a társaság vezérigazgatója a Reutersnek. A következő években, évtizedekben az elektromos autók gyors terjedése várható, különösen a városokban; a BP saját becslése szerint a 2015-ös 1,2 millióról 100 millióra emelkedhet az utakon futó elektromos autók száma 2035-ig.A vállalat elektromos töltők kialakítását tervezi teljes globális benzinkúthálózatában, ennek érdekében pedig számos elektromos autó gyártóval folytat megbeszéléseket. A nagy rivális Royal Dutch Shell már létrehozott egy pilot programot, amelynek keretében néhány egyesült királyságbeli és hollandiai kútján telepít elektromos töltőket.Bob Dudley az elsők között szorgalmazta az olaj- és gázipar energiaátmenetben való részvételét, a fosszilis energiahordozóktól a tisztább energiaforrások felé elmozdulását a klímaváltozás elleni küzdelemben. Noha több társaság is jelentős lépéseket tett ebbe az irányba, a nagy átfogó tervek továbbra is hiányoznak a megújulók, így a nap- és szélenergia tevékenységükön belüli súlyának növelésére. Az olajtársaságok a kockázatitőke-alapokon keresztül is beruháznak az új energetikai technológiákba; a Shell éppen kedden jelentette be, hogy beruház a szingapúri Sunseap Group napenergetikai cégbe. A BP részben akvizíciók, részben pedig partnerségek révén tervez beruházásokat az új technológiákba, egyebek mellett tanulmányozza az önvezető autók által kínált lehetőségeket is.- fogalmazott Dudley, utalva egyben a társaság korábbi, nem túl sikeres vállalkozásaira a megújuló energiaforrások területén.A BP kedden ismertette második negyedéves eredményeit , amelyek meghaladták az elemzői várakozásokat, ugyanakkor részben a 2010-es mexikói-öbölbeli baleset következtében adósságállománya jelentősen tovább nőtt.