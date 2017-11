Jordánia a világ legnagyobb naperőművével látja el árammal egy menekülttábor lakóit

A 12,9 megawatt teljesítményű megújuló energiaforrásnak köszönhetően a jordániai-szíriai határon létesített tábor lakóinak sátraiban lesz világítás illetve használhatnak hűtőszekrényeket, televíziókat, ventillátorokat, de a külföldön maradt rokonokkal való kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen mobiltelefonok utántöltése is megoldott lesz - hangsúlyozta az UNHCR.A 15 millió eurós (4,7 milliárd forint) projekt, amelyet a német kormány finanszírozott, napi 14 órában biztosítja majd az áramellátást a menekülttáborban. A főbiztosság szerint mindez lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy folytassák tanulmányaikat, a nőknek és a fiatal lányoknak pedig, hogy biztonságosabban mozoghassanak este is a tábor területén.Az UNHCR közölte azt is, hogy a 40 ezer napelemmel működő erőmű évente 13 ezer tonnával segít csökkenteni a széndioxid-kibocsájtást, ezen felül 5,5 millió dollár fenntartási költséget is megspórolnak, amit majd a menekültekre lehet fordítani.Világszerte egyre több menekülttáborban használnak naperőt megfizethető, fenntartható energiaforrásként menekültek tízezrei számára. Az Európai Bizottság szerint a kelet-kenyai félsivatagos térségben például 278 napelem lát el energiával egy kútrendszert, amely 16 ezer embernek nyújt naponta átlagosan 280 ezer liternyi ivóvizet a szomáliai határ mentén elterülő dadaabi táborban.A jordániai Azrak városában működő menekülttáborban egy 2 megawattos teljesítményű naperőmű 20 ezer szíriai menekültet lát el árammal.