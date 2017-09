Kamatemelésről beszélt és önkritikát gyakorolt a Fed elnöke

Én és a munkatársaim talán rosszul ítéltük meg a munkaerőpiac erejét; a hosszabb távú inflációs várakozások inflációs célszámunkhoz való konzisztenciáját; illetve az inflációt hajtó fundamentális tényezőket

Meggondolatlanság lenne a monetáris politikával kiváró álláspontra helyezkedni addig, amíg az infláció újra el nem éri a 2 százalékos szintet - mondta, hozzátéve, hogy a túlságosan fokozatos emelés sem lenne megfelelő ebben a helyzetben.A 2 százalékos inflációs célt is szem előtt tartva a Fed monetáris testületének tagjai az idei évben egy, 2018-ban pedig további három kamatemelést valószínűsítenek. A befektetőknek pedig immár mintegy 70 százaléka várja azt, hogy a Fed decemberi ülésén az irányadó kamatszint emeléséről határoznak majd, míg hétfőn még csak 63 százalékuknak volt ez a véleménye.Yellen a Bloomberg beszámolója szerint az inflációs kilátások kapcsán három terület bizonytalanságait emelte ki, meglehetősen önkritikus szavakkal:- fogalmazott.Szavai szerint a monetáris politikai döntéshozóknak agilisnek kell maradniuk, és készen kell állniuk a kamatszinttel kapcsolatos feltevéseik és értékeléseik módosítására.Mindazonáltal egy további bizonytalansági területtel is számolni kell, amikor az Egyesült Államok kamatpolitikai kilátásait vizsgáljuk. Janet Yellen megbizatása ugyanis 2018 februárjában lejár a Federal Reserve elnökeként, Stanley Fischer alelnök pedig októberben távozik a bank kötelékéből.Yellen beszédét követően a dollár valamelyest erősödött a legfontosabb devizákkal, így az euróval szemben is.