Kapós a tönkrement német légitársaság

Az eddigi nyilvános állásfoglalások és kiszivárgott információk alapján legkevesebb öt komoly érdeklődő van.

A következő lépésben kiértékelik az ajánlatokat, majd szeptember 21-én tanácskozást tartanak az Air Berlin hitelezői. A több mint nyolcezer embert foglalkoztató légitársaság sorsáról végül a felügyelőbizottság dönt szeptember 25-én, egy nappal a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után.az Air Berlin csoport egyes részeit, köztük a 30 repülőgéppel rendelkező és továbbra is fizetőképesvenné át, amelyet Eurowings nevű diszkont légitársaságába olvasztana be.A FlyNikire a korábbi tulajdonos,osztrák üzletember, volt autóversenyző is pályázik a Thomas Cook brit utazásszervező vállalathoz tartozó Condor német légitársasággal, sajtóbeszámolók szerint 100 millió eurós (31 milliárd forint) ajánlatot tettek.Azaz AirBerlin rövid távú útvonalakból álló hálózatát vásárolná meg.nevű berlini logisztikai társaság megvásárolná az Air Berlin teherszállítással foglalkozó részlegét és a repülőgépeket üzemben tartó technikai részleget, és megvenne több repülőgépet is, nagyjából ezer munkahely megmaradását biztosítva.Aznémet energetikai konszern korábbi vezetője, Lutz Claassen sajtóbeszámolók szerint bejelentette, hogy megszervezett egy jelentős tőkeerővel rendelkező befektetőkből álló csoportot, amely hajlandó 100 millió euróért az egész céget átvenni és további 600 millió eurót biztosítani a működés folytatására. A Spiegel Online hírportál szerint a több sikeres és több sikertelen vállalkozásról is híres menedzser nem hajlandó elárulni, hogy kik a partnerei, ezért nincs sok esélye az Air Berlin megszerzésére.A napokban egy kínai befektető,is bejelentkezett az Air Berlin egészéért. Az üzletember 2007 óta sikertelenül próbálkozik a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartománybeli Parching egykori katonai repülőterének fejlesztésével, a légiközlekedési ágazatban kívülállóként tartják számon. Értesülések szerint végül türelmi időt kért szeptember 22-ig a LinkGlobal Logistics nevű cége révén benyújtott szándéknyilatkozat pontosításához, így ajánlatát várhatóan nem veszik figyelembe.Korábban a többi között a legnagyobb európai diszkont légitársaság, az ír RyanAir is érdeklődött az Air Berlinért, de végül nem tett ajánlatot, Michael O'Leary vezérigazgató nyilatkozata szerint azért, mert az ügyletet "előre lejátszották", a döntéshozók már elhatározták, hogy a társaság a Lufthansához kerül, és így a legnagyobb német légitársaság monopolhelyzetbe kerül hazai piacán.Az Air Berlin a második legnagyobb német légitársaság. Az 1978-ban alapított cég az idén augusztus 15-én fizetésképtelenséget jelentett, miután fő részvényese, az Etihad Airways úgy döntött, hogy nem finanszírozza tovább az évek óta halmozódó veszteséget. A szövetségi kormány az Európai Bizottság jóváhagyásával 150 millió eurós áthidaló kölcsönt bocsátott az Air Berlin rendelkezésére, hogy ne kelljen leállítani a működését. Ez nagyjából három hónapra lehet elég.