Közel az idő, amikor robotok fognak állásinterjúztatni

2017-ben eddig összesen több mint 11 ezer hirdetés került fel az állásközvetítő oldalra, míg tavaly ez a szám épp csak megközelítette a 10 ezret, 2015-ben pedig 7939 volt.

Így segíthetik a robotok a toborzást

Az önéletrajz elkészítése egy skill, amivel nem biztos, hogy minden esetben rendelkezik a pozícióra legalkalmasabb jelölt, az interjúk szubjektív természetéről nem is beszélve. Emellett költség- és időhatékony megoldásokra van szükség, hiszen az önéletrajzok szelektálása és az interjúzás is rengeteg időt vesz igénybe

a HR-menedzsereket nem helyettesíthetik robotok a jövőben, de jelentős technológiai támogatás áll majd rendelkezésükre, ami nagyban meg fogja könnyíteni a munkájukat;

a hagyományos önéletrajzok helyét hamarosan okosvideo formátumú önéletrajzok veszik át, és okostechnológiák segítségével elemezhető lesz minden, amit a jelölt mond és tesz;

a HR-folyamatokban komoly szerephez jut a kiterjesztett és virtuális valóság.

Mi alapján döntenek a munkavállalók?

Ha például egy vállalat családbarátnak vallja magát, miközben a gyakorlatban egyáltalán nem foglalkozik a gyermekes munkavállalók igényeivel, arra gyorsan fény derül a közösségi média világában, és komolyan rombolhatja a hírnevét.

A wellbeing megoldások a statisztikák szerint egyre inkább szerepet játszanak a munkahelyválasztásban, és a vállalatvezetők közül is egyre többen vannak tisztában ennek a jelentőségével

A jövő meetingjei a jövő irodáiban

természettel való szimbiózis;

"élő" épületek, amelyek önellátásra képesek víz- és napenergia felhasználásával;

önfenntartó épületek, amelyek képesek levegőt előállítani és megtisztítani;

illetve a láthatatlan épületek, amelyek például led- vagy tükörfelületüknek köszönhetően beleolvadnak a környezetükbe.

Az egészségügyi és életmód programoknak köszönhetően bizonyítottan alacsonyabb lesz a távolmaradási arány, ezért éri meg a munkáltatónak erre figyelmet és pénzt áldozni

sétálómeetingek;

munkahelyi mozgásórák;

relaxációs helyiségek;

ergonómikus munkakörnyezet.

A profi HR-megoldások jelentősége egyre nagyobb a magyar munkaerőpiacon, hiszen a legtöbb ágazatban nehézséget jelent jó szakembert találni. Hogyan szerezheti meg egy cég a legjobb jelöltet, és hogyan tarthatja meg? Az ideienügyfélkapcsolati és operációs vezetője elmondta, hogy látványosan növekszik a betöltetlen állások száma Magyarországon:A növekvő munkaerőhiány mellett a másik fontos tendencia, hogy egyre összetettebbé válik a toborzási folyamat: új technológiák, stratégiák és megoldások törnek be a HR-szakmába a következő években.Az automatizáció rövidesen teret nyer a HR területén, és főleg a kiválasztásban lesz kiemelt szerepe - mondta el, a világ első automatizált interjúszimulációs rendszerét fejlesztőalapítója és ügyvezetője. Hazant régóta foglalkoztatja, hogy hogyan lehet minél objektívebbé és tudományosabbá tenni az állásinterjúztatás folyamatát. Szerinte ebben fontos támpont lehet a robotizáció és a mesterséges intelligencia, ezért kezdett el egy videóinterjúztató platform létrehozásán dolgozni.- tette hozzá Hazan, aki a jövővel kapcsolatban a következőkre számít:A big datának köszönhetően pedig mára előrejelezhetővé vált, ha egy munkatárs nagy valószínűséggel fél éven belül felmond, tehát mérni lehet , hogy kik a potenciális elmenők egy vállalatnál.A jelenlegi munkaerőpiaci környezetben egyre nagyobb jelentősége van az employer brandingnek, vagyis a munkáltatói márkának, aminek építéséhez a HR és a marketingkommunikáció összefogására van szükség.ügyvezetője szerint fontos, hogy a munkáltatói márkaépítés vezetői stratégia legyen, ne pedig csupán kommunikációs fogás. Ehhez minden vállalatnak meg kell találnia a saját munkáltatói imidzsét, ami hiteles, megkülönböztető és releváns.A rendezvény széles eszköztárat vonultatott fel arra, a munkáltatók hogyan tehetik magukat vonzóvá az álláskeresők és a dolgozók szemében. Az egyik lehetséges eszköz a wellbeing, vagyis jólét mint vállalati stratégia alkalmazása, ami azt jelenti, hogy a cégvezetők és tulajdonosok a tervszámok és teljesítménymutatók mellett a humán oldalra is fókuszálnak, és segítenek megteremteni a munkavállalóknak a testi és lelki egyensúlyt.- mondtaalapítója és ügyvezetője.A munkáltató márkaépítés egyik módja lehet a kellemes irodai környezet kialakítása:HR Business Partnere arról beszélt, hogy milyen trendek várhatóak ezen a téren. A szakember szerint főleg a különféle társadalmi és gazdasági szempontok mentén létrehozott koncepciók uralják majd a jövő irodáit:Ezeknek egy része csírájában már ma is jelen van, például a természetközeliség egyre több hazai irodában jelenik meg: találkozhatunk zöld falakkal, természetes anyagokkal, és akár kis irodai erdővel is.Szintén a wellbeinggel kapcsolatos a különféle egészségügyi csomagok, szűrési lehetőségek biztosítása, edukációs és sportprogramok szervezése, illetve az egészségbiztosítás.vállalati egészségszakértője szerint ez egy olyan országban kiemelten fontos, mint Magyarország, hiszen világszinten élen járunk az elhízásban, a dohányzásban, az alkoholfogyasztásban, és egyre jelentősebb probléma a krónikus distressz.- véli a szakértő, hozzátéve, hogy nem jelent megoldást egy-egy sport vagy egészségnap megszervezése, sem pedig egy fitness terem kialakítása. Ehelyett fel kell méri az igényeket és motiválni kell a dolgozókat, a következők biztosítása például kifejezetten javasolt: