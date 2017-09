Kemény lépéseket fontolgat az OPEC - Így adnának lendületet az olajárnak

Szavai szerint bizonyos olajországok a termeléscsökkentési vállalás 3-4 hónapos, illetve 2018 végéig történő kiterjesztését tartanák kívánatosnak, míg mások, például Ecuador és Irak a jelenleginél is nagyobb mértékben vágnák vissza az olajtermelést.

Az OPEC más, a szervezetben nem tag olajországokkal együtt fontolgatja a szóba jöhető opciókat, ugyanakkor most még idő előtti lenne a március után követendő stratégiáról dönteni, amikor is a jelenlegi megállapodás hatálya véget ér - mondta Jabar al-Luaibi, Irak olajminisztere a CNBC beszámolója szerint.Az OPEC és a társult olajországok - így Oroszország - jelenleg érvényben lévő, 2016 végén született megállapodása értelmében az országok összességében körülbelül napi 1,8 millió hordóval fogják vissza kitermelésüket - a globális termelés közel 2 százalékával - 2018 márciusáig. Az OPEC saját és tagországai által szolgáltatott adatai szerint azonban a teljesítések többnyire elmaradtak a vállalásoktól, vagyis sok ország nem fogta vissza kitermelését a szükséges mértékben. Ezért, illetve a kereslet viszonylagos gyengesége miatt az OPEC által kívánatosnak tartottnál lassabban épül le a globális olajtartalék, amit a szervezet a nyomott árak fő okának tart. Az OPEC erőfeszítéseinek sikerét az is gátolja, hogy elsősorban az egyesült államokbeli palaolaj ipar alacsony árkörnyezetben is nyereségesen képes üzemelni, az árak emelkedésére a kitermelés fokozásával reagálva.Közben az Amerikai Petroleum Intézet (API) adatai szerint a tengerentúlon ismét bővültek a nyersolaj-tartalékok, míg a finomított termékek, üzemanyagok tartalékai csökkentek. A nyersolaj tartalékok az előző héten 1,4 millió hordóval 470,3 millió hordóra nőttek; a várakozások 3,3 millió hordós emelkedést prognosztizáltak. A hivatalos, szövetségi kormányzati adatokat szerdán később közli az USA energiaügyi minisztériuma.Az olaj szerdán 1-2 tized százalékos emelkedést mutatott, az árfolyamok 50 dollár fölött tartózkodtak.