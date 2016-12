Képzeld el, hogy két kütyü beszélget egy önvezető autó hátsó ülésén

Mesterséges intelligencia az otthonunkban

A robotok elveszik a munkánkat?

Önvezető autók

Virtuális valóság és kiterjesztett valóság

A Google-nek köszönhetően 2016-ban a reflektorfénybe került a mesterséges intelligencia, amikor bemutatta a Home névre hallgató készülékét. A kétoldalú párbeszédre képes, hangvezérléssel működő eszköz keresőmotorjával információkat keres az interneten, ellenőrizni tudja az üzeneteinket, valamint a naptárunkban lévő eseményeket, így válaszolni tud kérdésekre, például hogy milyen az időjárás, vagy hogy hogyan juthatunk el a leggyorsabban valahová. A Google Home lehet az egész lakásunk központi vezérlője, akár bevásárlási listákat, vagy ébresztőket is beállíthatunk vele. Például a konyhánkban állva tudunk éttermeket keresni, a mozik filmkínálatát meghallgatni és jegyet foglalni, vagy YouTube-zenelistákat lejátszani a lakásban.Az Amazon Echo hasonló készülék, ami az Alexa névre hallgató személyi asszisztenssel működik. És úgy tűnik, hogy nem csak emberekkel, de egymással is kiválóan tud kommunikálni a két eszköz,Minél többet használjuk a személyi asszisztenseket, annál "okosabbak" lesznek, annál inkább nagyobb segítségére lesznek a felhasználóknak, de egyelőre még nagyon gyerekcipőben jár a technológia. De mindenki kísérletezik vele, például Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója az idei évre célul tűzte ki, hogy egy egyszerű algoritmust fejleszt ki, ami otthonában segíti - a Vasember című filmben szereplő "Jarvis" mintájára. Ezt meg is valósította és meg is mutatta a világnak.De sok minden szükséges még ahhoz, hogy rábízzuk magunkat a mesterséges intelligenciára, például sok a nyitott kérdés az adatbiztonság tekintetében.A mesterséges intelligencia fejlődése a potenciális munkaerőpiaci alkalmazásuk miatt is érdekes. Néhányan azzal riogatnak, hogy a robotok elveszik majd az emberek munkáját, mások viszont nyugtatnak, hogy pont, hogy javíthatják a munkaerő termelékenységét azzal, hogy a "rutinmunkákat" rájuk lehet bízni, így az embereknek több idejük marad a kreatívabb tevékenységekre.A világ 10 legnagyobb foglalkoztatójából háromnál már folyamatban van több ezer dolgozó robotokra cserélése. Az Apple egyik nagy partnere, az iPhone-ok összeszerelését végző Foxconn az 1,3 millió dolgozójából 60 ezret cserélt robotra. A Wal-Martnál 2,1 millióan dolgoznak, amivel a világ harmadik legnagyobb foglalkoztatójának számít. A társaság a raktárak polcainak ellenőrzését végezné robotokra, pontosabban drónokra, amelyek töredékidő alatt el tudják végezni a munkát. Az amerikai védelmi minisztérium már most is a világ legnagyobb "drónflottájával" rendelkezik, több mint 7 ezer repülő robotja van.Az Oxfordi Egyetem becslései szerint a kínai dolgozók 77 százalékának veszélyben van a munkája a robotok miatt és a 34 OECD-ország dolgozóinak 57 százaléka aggódhat amiatt, hogy a munkáját robotok veszik át a Citi szerint. Még az újságírók sincsenek biztonságban, az Associated Press például vállalati gyorsjelentéseket már most is mesterséges intelligenciával írat meg.Még mindig nem róják az utakat önvezető autók, de kezdenek felpörögni a fejlesztések. A Tesla minden modelljébe beletette az "Autopilot"-módot, az Uber pedig a közösségi taxis cégek közül elsőként próbálkozik önvezető technológiával. A GM a Lyfttel szövetkezett önvezető autó fejlesztésére, a másik közösségi járműmegosztó társasággal. De nem minden ment idén simán. Egy Teslában halálos balesetet szenvedett valaki, miközben "robotpilóta-üzemmódban" használta, eközben az Apple önvezető autó-projektje kezd érdektelenségbe fulladni.A virtuális valóság térhódítását legalább készülékekkel megtámogatták idén a technológiai szektor óriásai. A Facebook az Oculus Rifttel, de a HTC és a Sony is piacra dobott virtuális valóság-szemüveget. A gond az, hogy a tartalom egyelőre korlátozott, egyelőre inkább csak a játékok köré épülnek az alkalmazások és a készülékek egyelőre drágák.

Forrás: Goldman Sachs

Virtuális valóság vagy kiterjesztett valóság? A virtuális valóság (virtual reality, VR) egy digitális technológiával létrehozott világ, egy olyan, számítógéppel alkotott környezet, amiben a felhasználó is jelen van. A kiterjesztett valóság (augmented reality, AR) a valóság egyfajta kibővítése, például amikor a mobilunk kamerájával szétnézve egy adott környéken megjelenik az éppen a kamerában látható boltok nyitva tartása. A kiterjesztett valóságban nem szeparálódik el teljes mértékben a valóságtól a felhasználó, hanem felhasználja azt és valósághűen átalakítja. A felhasználók végig kapcsolatban maradnak a környezetükkel, valós időben, nem pedig egy számítógépes világban élnek.

Adatbiztonság, vagy közbiztonság?

A közösségi média hatalma

Apple, Samsung és társaik

A kiterjesztett valóság azonban nagy lépést tett előre a Nintendo játékának, a Pokemon GO-nak köszönhetően. Sokan azt gondolják, hogy a hihetetlen népszerűségnek örvendő játék hozza majd meg az áttörést a kiterjesztett valóság számára. A kiterjesztett valóságra épülő alkalmazások az oktatást, a kiskereskedelmet, az egészségügyet, de még a katasztófavédelmet is forradalmasíthatják.Az Apple idén szembekerült a világ egyik fontos kérdésével: hogy mi az a határ, amikor az adatbiztonságnál előbbre való a közbiztonság. Az amerikai San Bernardino városában történt, végül terrortámadásnak minősített lövöldözés kapcsán az FBI azzal a kéréssel fordult az Apple-höz, hogy segítsen nekik feltörni az egyik támadó iPhone-ját. A kérés az volt, hogy építsenek egy szoftveres "kiskaput" az iPhone-ba. Tim Cook ezt megtagadta a felhasználói adatok védelmére hivatkozva, az Apple vezére szerint ugyanis egy ilyen lépéssel az iPhone-felhasználók könnyebben kiberbűnözők célpontjává válhatnának.A közösségi média szerepe idén minden eddiginél nyilvánvalóbbá vált. Az amerikai elnökjelölt, Donald Trump egyik legfontosabb kommunikációs csatornája a Twitter lett. A Facebookon terjengő hamis hírek pedig egyes vélemények szerint annyira befolyásolták a közvéleményt, hogy az amerikai elnökválasztás kimenetelében is szerepet játszottak.Az biztos, hogy szinte elkerülhetetlenül körülvesz minket a közösségi média. Idén a nagy dobásuk például az élős videós közvetítsek bevezetése volt, a Facebook Live és a Twitter Periscope-nak köszönhetően. Napi nyolcmilliárd alkalommal néztek a Facebook-videókat (vagyis az 1,2 milliárdos naponta aktív felhasználóval számolva mindenki 7 videóra kattintott rá naponta átlagban), míg egy évvel korábban még csak 1 milliárdszor. A Twitter közlése szerint a mobil alkalmazásain összesen naponta 110 évnyi videót néznek meg a felhasználók naponta, ami közel a háromszorosa a tavalyi évinek.Az okostelefon-gyártók igazán forradalmi innovációval nem rukkoltak elő 2016-ban. Az okostelefonok kicsit gyorsabbak, kicsit jobb fényképezőgépeket és nagyobb tárhelyet kaptak. Az Apple-nél a nagy újítás a jack-aljzat elhagyása volt, amivel kijelöli az irányt a vezeték nélküli zenehallgatás felé. Viszont a megoldás az AirPoddal még kevésbé szemet gyönyörködtető.A Samsung pedig "feltalálta" a robbanó telefonokat. A Galaxy Note 7 okostelefonokat kitiltották a repülőkről is. A történet vége az lett, hogy a dél-koreai cég teljesen leállította a gyártást és visszahívta globálisan az összes eladott Note 7-telefont.

Forrás: Shutterstock