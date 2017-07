Kereskedelmi háború felé robog Amerika és Európa

A szankciócsomag ezért egyfajta szálka az amerikai elnök szemében. De talán több is annál, hiszen jelentősen korlátozza hatalmát, és egyértelműen megakadályozhatja az Oroszországgal szembeni szankciók könnyítésére vagy megszüntetésére irányuló trumpi tervek megvalósulását.

Donald Trump meg fogja vizsgálni, hogy az oroszországi szankciók szigorítása vajon a legjobb opciót kínálja-e az amerikai emberek számára

Indokolatlan akadályok

A "kért" 50 százalék helyett ugyanis 33 százalékban határozná meg azt a küszöbértéket, amelyet büntetlenül nem érhetne el az orosz érdekeltségek aránya egy-egy vegyes vállalkozásban. Igaz, ez is jóval kedvezőbb, mint az eredetileg tervezett 10 százalékos határérték, amit a hírek szerint az intenzív európai lobbitevékenység hatására vetettek el.

A terv alapján az Egyesült Államok elnöke bármelyik olyan - akár európai - vállalatra szankciókat vethet ki, amely hozzájárul az Oroszországban működő, vagy Európába irányuló, energiaexportot lehetővé tevő infrastruktúra építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy orosz(országi) vállalatokkal közös olajvállalkozásban vesz részt.

Ez brutális lenne.

Hiába lobbiztak?

A balti LNG projekt (Shell és Gazprom);

Kék Áramlat gázvezeték (Eni és Gazprom);

Kaszpi Olajvezeték Konzorcium (Shell, Eni, Rosznyety);

Északi Áramlat 1 gázvezeték (számos európai társaság és a Gazprom);

Északi Áramlat 2 (számos európai társaság és a Gazprom);

Szahalin 2 gázprojekt (Shell és Gazprom);

Shah Deniz gázmező és Dél-kaukázusi gázezeték projekt (BP és Lukoil);

Az egyiptomi Zhor gázmező kitermelési projektje (BP, Eni és Rosznyety)

A fentiekre tekintettel az európai gazdasági érdekeket védendő az Európai Bizottság a szankciók elfogadása esetén napokon belül válaszcsapást mérhete az Egyesült Államokra

Kockára tett egység

Az intézkedések a transzatlanti (szövetség) és G7 egységét kockáztatják

Annak nyilvános deklarálását az Egyesült Államok kormányzata részéről, hogy a saját hatáskörébe tartozó döntéseivel nem lép fel európai társaságok ellen;

Az EU azon szabályának alkalmazását (2771/96 számú tanácsi rendelet), amely kimondja, az Egyesült Államok területén kívüli területekre vonatkozó amerikai törvények nem érvényesíthetők az EU-ban;

A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) potenciális megtorló intézkedéseinek kilátásba helyezését

Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, egyben Juncker-bizottság alelnöke állítólag egyáltalán nem volt elragadtatva ettől a határozott hangvételtől, mert attól tart, hogy az növeli egy esetleges kereskedelmi háború kirobbanásának esélyét Trumppal.

Kontraproduktív

Úgy tűnik, kissé korai volt az Egyesült Államok politikusaitól származó győzelmi jelentés, miszerint a kongresszusnak a hétvégén sikerült politikai alkut elérnie az Oroszország, Irán és Észak-Korea ellen tervezett újabb "szankciócsomag" ügyében. Az egyik legtekintélyesebb republikánus szenátor, Bob Corker szerint az ezzel kapcsolatos hírek idő előtt jelentek meg, ugyanis a tervezet véglegesítéséhez egy kicsivel több időre van szükség. A szenátus külkapcsolati bizottságának elnöke úgy vélte, az irány jó, a nézeteltérések pedig rövid idő alatt orvosolhatók.A törvény egy korábbi verziója már átment júniusban a szenátuson, azonban a kongresszusi szavazásig nem jutott el, miután a kormány módosítási szándékát jelezte. Ennek ellenére a most kidolgozott, szigorú szankciókat tartalmazó tervezet az értesülések szerint éppen a Donald Trump elnök által fontosnak tartott, a szankciók enyhítését lehetővé tevő módosításokat nem tartalmazza, aki rugalmasabb kereteket és nagyobb mozgásteret kívánt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való tárgyalások során. A Fehér Ház hiába igyekezett felvizezni a törvénytervezetet, törekvése még a republikánus képviselők körében is süket fülekre talált.Ezt látszik aláhúzni a Fehér Ház szűkszavú reakciója is:- nyilatkozta Sarah Sanders fehér házi szóvivő hétfőn az elnöki különgép fedélzetén.A tervezetről akár már kedden is szavazhatnak a képviselők a tengerentúlon, a várakozások szerint pedig a csomagot a képviselőház és a szenátus is nagy többséggel fogadhatja el.Nem csak az elnök, de a tengerentúli olaj- és gázipari vállalatok is "indokolatlan akadályoktól" tartanak a szankciók szigorítása kapcsán. A tervezet pedig valóban szigorúbb eljárást helyez kilátásba az oroszországi vállalkozásokkal üzletelő társaságok számára, mint ahogyan azt az iparág javasolta.A kilátásba helyezett szigorú szankciók pedig az Európai Bizottság szemét is csípik. Bár azok elsődleges célpontjai az orosz(országi) energetikai, pénzügyi, vasúti és hajózási társaságok, illetve a nyersanyag- és bányászati szektor, közvetetten azonban a korábbiaknál nagyobb mértékben korlátoznák nem csak az amerikai, de az európai cégek mozgásterét és üzleti lehetőségeit is.A Bizottság szerint az intézkedések sértik az európai energiafüggetlenséget és energiabiztonságot, sérülékennyé tennék az európai energia- és egyéb iparágakat az amerikai befolyás felé, hátrányosan érintve fontos európai energetikai projekteket. Ahogyan egy EU-tisztviselő fogalmazott az Euractiv kérdésére:Állítólag az EU diplomatái heteken át intenzív nyomást igyekeztek gyakorolni az amerikai képviselőkre annak érdekében, hogy a tervezetben javasolt változtatásokkal megelőzze és csillapítsa az EU gazdaságára, különösen az energiaszektorra nézve várható kedvezőtlen hatásokat. A tervezet így is nyolc nagyobb projektet érinthet egyértelműen kedvezőtlenül a Bizottság szerint (zárójelben a résztvevő vállalatok):Hogy milyen alapvető érdekek ütköznek az elvileg Oroszországot büntetni hivatott szankciók révén, azt jelzi Németország és Ausztria korábbi heves - a Trump-korszakban azonban már nem szokatlan - kirohanása a tervezett intézkedések ellen. A két európai ország gazdasági érdekei (át)politizálásával vádolták meg az USA-t, amely szerintük LNG szállítmányainak kíván piacot szorítani Európában, ahol olyan projektekkel kell versenyeznie(ük), mint az Északi Áramlat 2 vagy a Déli Gázfolyosó. (Egyébként az Északi Áramlat 2 gázvezeték, amely a Balti-tengeren keresztül szállítana orosz gázt Németországba, az Európai Unión belül is politikai vita forrása.)- derült ki egy belső jegyzetből . A Bizottság szóvivője ugyanakkor egyelőre nem kívánt arról nyilatkozni, konkrétan milyen megtorló intézkedésekről is lehet szó.Az Európai Bizottság biztosainak címzett, a Politico.eu által ismertetett jegyzet szerint Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke különösen az energiaágazatra vonatkozó terveket találja aggályosnak, mert azokat szerinte "méltánytalanul" is fel lehet használni az európai energiavállalatokkal szemben.- fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.Az Európai Bizottság három célt szeretne elérni a kilátásba helyezett szankciók kapcsán:A Bizottság szerdán vitathatják meg, hogyan reagáljanak az esetleges keddi kongresszusi szavazás eredményére.A Bizottság kongresszusba is eljuttatott, tehát nem is annyira belső jegyzetének szokatlanul erős szóhasználata ugyanakkor szintén arra utal, az EU várhatóan érdemi választ adna, amennyiben "nem kívánt gazdasági következmények" sújtanák az európai vállalatokat. A helyzet összetettségére utal az is, hogyAkárhogy is, az USA ellen esetleg hozandó megtorló intézkedésekhez a Bizottságnak például az Északi Áramlat 2 megvalósítását ellenző országok, így Lengyelország támogatását is meg kellene nyernie, ami kemény diónak ígérkezik.Az orosz szankciók kérdésében gyakran az egyes tagállamok érdekei sem egyértelműek. Míg az Északi Áramlat megvalósításában Németország nyilvánvalóan érdekelt, ezért az abban részt vevők szankcionálását vélhetően nem támogatja, addig a Siemens oroszországi turbinaügye miatt a hírek szerint a német vállalat az Európai Unió saját feketelistájának bővítését kívánja elérni. A Reuters brüsszeli értesülése szerint a Siemens, illetve Németország négy orosz állampolgár és vállalkozás listára való felvételére sürgeti az Európai Uniót.Az EU szintén a Krím megszállása, 2014 után vezetett be szankciókat orosz személyek és vállalatok ellen, alaposan visszafogva az energetika, hadiipar és finanszírozás területén folyó együttműködést. Az EU feketelistája 150 embert és 37 társaságot tartalmaz, akiket/amelyeket vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal büntet. A korlátozások ez év szeptember 15-i maradnak érvényben.Az oroszországi szankciókkal szembeni szkeptikus országcsoport - amelynek Magyarország is a tagja - azzal érvelnek, hogy a büntető intézkedések nem alkalmasak arra, hogy változást kényszerítsenek ki Moszkvából, arra viszont igen, hogy kedvezőtlenül befolyásolják az európai üzleti érdekeket. A Kreml hasonló húrokat penget, amikor Dmitrij Peskov szóvivő révén úgy fogalmazott: A Kreml rendkívül negatívan tekint a tervezett új szankciókra, amelyek (...) kontraproduktívak és rombolják az amerikai-orosz kapcsolatoknak.Az egész ügyet pedig különös fénybe állítják Trump vélelmezett oroszországi kapcsolatai, amelyek elnöksége első hónapjaiban a közfigyelem előterében álltak. Trump ugyanis kampányában melegebb kapcsolatokat sürgetett Moszkvával, majd a hatóságok széleskörű nyomozást indítottak az amerikai elnökválasztás potenciális befolyásolásának gyanújával, amelynek keretében Trump lehetséges szerepét is vizsgálták. Ugyanúgy eredménytelenül, ahogyan az elnök a jelek szerint a szóban forgó törvényjavaslatot is puhítani igyekezett.