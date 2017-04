Két bank nagyot bukhat a gigantikus régiós cég csődjén

2,33 milliárd euró bankhitel,

Hosszú évekig tartó terjeszkedését részben vállalati kötvényekből, nagyobb részben pedig bankhitelekből finanszírozta Horvátország és Szerbia legnagyobb kiskereskedelmi lánca, amelyenek sztoriját két cikkünkben foglaltuk össze:A tavaly szeptember végi adatok szerint 3,4 milliárd euró volt a cég tartozása, ebbőlformájában. A társaság fő hitelezői között két orosz bank,Az Agrokor rossz pénzügyi helyzete januárban vált nyilvánvalóvá, amikor töröltette egyik 3 éves, 2019 szeptemberében lejáró szindikálthitel-keretét.Jelentős kitettsége ellenére a Sberbankra vonatkozó ajánlását továbba is felülsúlyozáson tartja a Morgan Stanley, a társaság kockázati költsége idén 150 bázispontra rúghat a tavalyi utolsó negyedéves 130 bázispont után. Még a Sberbank menedzsmentje által jelzett sáv felső szélét jelentő 170 bázispontos kockázatiköltség-szint esetén is 20%-os tőkearányos megtérülést (ROAE) érne el a bank, ami továbbra is nagyon vonzó, miközben a bank részvényeivel a 2018-ra várható könyv szerinti érték (TBV) mindössze 0,9-szeresén kereskednek.A VTB-t ezzel szemben alulsúlyozásra ajánlják az elemzők, a bank 170 bázispontos várható idei kockázati költségét a bank kisebb mérete és alacsonyabb profitképessége miatt az Agrokor-ügy nagyobb mértékben érintheti.