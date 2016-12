Két izgalmas hazai részvénykibocsátás, de melyik sikerült jobban?

Időzítés

Forrásbevonás célja

Tulajdonosi exit

A kibocsátás struktúrája

Jegyzési ár

Piaci kapitalizáció

Alapvetően jó tőkepiaci hangulatban sikerült levezényelni az Alteo és a Duna House részvénykibocsátását, különösen igaz ez, ha a magyar tőzsdei folyamatokat nézzük, 2015 eleje óta ugyanis hatalmas a rali a magyar részvénypiacon, a BUX index új csúcsra emelkedett, nem csak a beföldi, de a külföldi befektetők egyre szélesebb köre számára is egyre vonzóbbak a magyar (nagy)papírok, nem utolsósorban amiatt, hogy mostanra mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlott kategóriába emelte Magyarországot.Az viszont nem túl szerencsés, hogy a két IPO időben ennyire egymásra csúszott (az Alteo részvényeinél a nyilvános értékesítés szeptember 26 és október 17, a zártkörű október 14 és 19 között zajlott, a DH papírjait október 17 és 27 között lehetett jegyezni), ez az időbeli egybeesés megosztotta a befektetők figyelmét, vélhetően tőkét vont el egymástól a két kibocsátás.Öröm az ürömben, hogy mindkét jegyzésre már az amerikai elnökválasztást megelőzően sor kerülhetett, úgy tudjuk, az időzítésben sok más szempont mellett az is szerepet játszott, hogy még a vélhetően nagy fokú bizonytalanságot és tőkepiaci turbulenciákat okozó választás előtt lezáruljon a jegyzés.És egy dolgot az időzítésnél még érdemes megjegyezni: a DH már tavaly év végén tőzsdére ment volna, de akkor a jutalékplafon bevezetése átírta a cég működési környezetét, az IPO elmaradt, pedig az akkor remek timing lett volna: egy nagyobb korrekciót követően raliztak a részvénypiacok, a magyar tőzsde szárnyalt, friss sztori volt a magyar ingatlanpiac szárnyalása, a hitelminősítőknél pedig felminősítés előtt álltunk.Mindkét cégnél a növekedési tervek finanszírozásához kerestek forrást, ezért döntöttek a részvénykibocsátás mellett. A DH eredetileg azt tervezte, hogy a kibocsátásból származó forrás nagy részéből alaptőke-emelésen keresztül hazai és regionális terjeszkedést valósít meg, az eredetileg 2015-re tervezett részvénykibcsátást elhalasztották, a DH pedig megvette az irodaszám alapján piacvezető lengyel Metrohouse ingatlanközvetítőt, többségi tulajdonrészt szerzett a csehországi operációban, folytatta befektetési ingatlan portfóliójának bővítését és ingatlanfejlesztési projektekbe is kezdett, ezeket részben bankhitelből, részben pedig a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai által nyújtott finanszírozással valósította meg. Ezért az idei részvénykibocsátásből befolyó forrásokkal az volt a cél, hogy a DH finanszírozza hazai, regionális és nemzetközi üzletfejlesztési céljait, törlessze a kapcsolt vállalkozásai felé fennálló kötelezettséget, amit a tavalyi IPO meghiúsulása miatt a tulajdonosok biztosítottak, és teljesítse a megvásárolt lengyel cég harmadik felek felé, idén novemberében lejáró kötvényekből fakadó fizetési kötelezettséget.Az Alteo a következő évekre (2016-2018) összesen mintegy 38 milliárd forintban azonosította a társaság számára számításba vehető befektetési és beruházási lehetőségek összértékét, melyből a meglévő szabad források és a várható eredménytermelés mellett legalább 12 milliárd forint értékű beruházást akarnak megvalósítani. Ennek egy részét finanszírozza a részvénykibocsátás, a maradékot jellemzően projekthitelekből, illetve adott esetben kötvénykibocsátásból fedezik majd. Mindebből látható, hogy elsősorban növekedési sztoriról van szó, a részvények értékének nagy részét várhatóan a jövőbeni eredménynövekedés adja majd. Emellett osztalékkal is számolhatnak a befektetők: bár nincs hivatalos osztalékpolitikája a cégnek, a tavalyi év után már fizettek osztalékot, a menedzsmenttel folytatott beszélgetések alapján pedig az körvonalazódott, hogy a növekedés mellett a jövőben is szeretnének lehetőséget biztosítani az osztalékfizetésre.A nagytulajdonosok a két kibocsátásnál más utat követtek, az Alteonál ugyanis a nagytulajdonosnak, a Wallisnak lehetősége volt értékesíteni meglévő részvényeiből, végül úgy döntött, hogy nem ad el, ezzel szemben a Duna House-nál a konstrukció úgy nézett ki, hogy a kibocsátásból befolyt összegből 1,5 milliárd forintot a társaság alaptőkéjének emelésére fordítanak, a fennmaradó összeg pedig a Gay Dymschiz és Doron Dymschiz tulajdonában lévő Medasev Holding Kft.-hez kerül, ez az összeg végül 1,1 milliárd forint lett.Mindkét kibocsátásnál volt nyilvános (kisbefektetői) és zártkörű (intézményi/nagybefektetői) jegyzés, de míg a DH-nál a két jegyzés egybeesett, az Alteónál a zártkörű jegyzés elcsúsztatva, a nyilvánosnál tovább tartott. A kibocsátást mindkét esetben rugalmasan strukturálták, a kereslet függvényében volt lehetőség átcsoportosítani a lakossági és az intézményi jegyzés között. A Duna House esetében érdekesség, hogy kedvezményes részvényeket is értékesítettek, ezeket a nyilvános jegyzésben résztvevők kaphatták meg a nyilvános értékesítési ár 90 százalékáért.A végső ár mindkét esetben a zártkörű jegyzésre beérkezett ajánlatok alapján alakult ki, a zártkörű és a nyilvános jegyzésben részt vevők is azon az áron kapták meg a papírokat. A DH-nál és az Alteonál is az előre meghatározott jegyzési ársáv alján mentek el a papírok, a DH-nál 3900-5250 forint volt a sáv és végül 3960 forintért kapták meg a papírokat a befektetők, az Alteo részvényeinél pedig 4600-4900 forint volt az ársáv, végül 4630 forinton mentek el a részvények.A Duna House és az Alteo is a kisebb hazai tőzsdei cégek közé tartozik, előbbi közel 12, utóbbi közel 10 milliárd forint piaci kapitalizációjú.

Kibocsátás sikeressége

Hogyan alakult az árfolyam és a forgalom az IPO óta?

Mivel az eredetileg meghatározott maximális részvénydarabszámnál kevesebb részvényt jegyeztek le a befektetők, és az ársáv aljához közel mentek el a papírok, mindkét részvénykibocsátásnál a lehetségesnél kevesebb forrást tudtak bevonni a cégek, igaz, a Duna House esetében a tervezett tőkeemelésre kerül sor, mivel a betervezett 1,5 milliárd forintot meghaladta a forrásbevonás, az a feletti rész már a vállalat nagytulajdonosait gazdagítja. Az Alteo menedzsmentje nagyságrendileg 3 milliárd forintot tervezett bevonni a tőzsdén keresztül történő tőkeemeléssel, melyből összességében 1,4 milliárd forint valósult meg. Ez azt jelzi, hogy a befektetői érdeklődés jóval alacsonyabb volt, mint amit előzetesen vártak. Ez azonban a társaság jelzése szerint nem befolyásolja a következő évekre kitűzött beruházási és befektetési terveket, a források elegendők arra, hogy 10-14 milliárd forint értékben valósítsanak meg projekteket.A Duna House részvényárfolyama az első kereskedési napon egészen 4088 forintig emelkedett, vagyis 3 százalékkal magasabbra, mint a kibocsátási ár, ott viszont sokan profitot realizálta, vélhetően a kedvezményes áron vásárolt részvények nagy részétől megváltak a befektetők, emiatt az árfolyam 3810 forintig esett. Az Alteo papírjait a jegyzésben 4630 forintért kapták meg, a papírokkal a kereskedés november 7-én 5050 forinton indult, onnan viszont meredeken esett az árfolyam, az elmúlt napokban a kibocsátási ár közelében alakultak a jegyzések.

Mindkét vállalat részvényeiben relatíve magas volt a forgalom a részvénykibocsátást követő napokban, azután viszont hektikusan alakult, voltak olyan napok is, amikor szinte kiszáradt az ajánlati könyv. A Duna House-nál az első két nap 40 illetve 25 millió forint volt a forgalom, az átlag most valamivel 9 millió forint felett áll, az Alteónál az első két nap 9,3 és 8 milliós forgalmát viszont már jóval gyengébb napok követték, a kibocsátás óta az átlagos napi forgalom 1,7 millió forint.