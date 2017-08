Kevesebben voltak a Szigeten

A várható 450 ezres összlátogatószám mintegy tíz százalékos csökkenést mutat a tavalyi rekordadathoz, a 496 ezerhez képest

"Idén két teltházas napunk volt: a nyitó mínusz egyedik nap, amikor Pink lépett fel, illetve a szombat, amikor Macklemore és Ryan Lewis volt a fő attrakció a nagyszínpadon.- mondta kedden esteHozzátette: a csökkenés ellenére bíznak abban, hogy idén is több százmilliós bevétellel zár a Sziget Kft. Kiemelte, hogy bár néhány tervezett előadót nem tudtak elhozni a fesztiválra, a koncertek körül minden rendben volt, "ha csak nem számítjuk, hogy Macklemore-t a fellépése után a veseköveivel kórházba kellett szállítani".Hangsúlyozta, hogy problémák és zavarok nélkül zajlott le a jubileumi fesztivál, kevesebb bűncselekmény és baleset történt, mint korábban. "A személyes azonosításra épülő modern beléptetési rendszer komoly előnye, hogy visszatartja, aki rossz szándékkal jönne a Szigetre, másrészt a fesztivál területén is sokkal könnyebbé teszi a felderítést". Az idei Szigeten mintegy ezer ember látott el biztonsági feladatokat.az MTI-nek elmondta: olyan programot szeretett volna az idei Szigetre, amelyben kiegyenlítetten "Sziget-kompatibilis", izgalmas zenekarok vannak, nem pedig egy-egy kiemelkedő név.Bár kellenek a sztárok, én abban hiszek, hogy a Sziget esetében a brandnek, az ahhoz kapcsolódó élménynek kell bevonzania a látogatókat. Az elmúlt években a fesztivál abban tudott fejlődni, hogy a zene mellett az egyéb programok nagyon erősek" - fejtette ki Gerendai Károly.A főszervező emlékeztetett arra, hogy az 1993-as induláskor és utána is jó néhány évig a Sziget zenei irányultsága egy underground kultúrkört képviselt, és másról szólt a mainstream, mint most. Hozzátette: amint a Sziget a hazai színtérről kilépett a nemzetközi porondra, ki kellett szolgálnia - elsősorban a nagyszínpad kínálatával - a látogatók többségének ízlését."A Sziget értékrendje, kulturális irányultsága nem került veszélybe azzal, hogy a Providence Equity Partners amerikai befektető idén év elején a Sziget Kulturális Szervezőiroda többségi, 70 százalékos tulajdonosa lett. A befektető cég a mostani stáb szakmai tapasztalatainak felhasználásával biztosít lehetőséget a további bővülésre, és ez független attól, hogy jövőre már nem én leszek a középpontban, és a háttérbe vonulok" - hangsúlyozta Gerendai Károly.Hozzátette: az új tulajdonos is tisztában van azzal, hogy a Szigetnek nincs más választása, mint még jobban megerősíteni azt, amiben egyedi, vagyis a nem zenei, egyéb kulturális és művészeti programokat. "Ennek hasznát ugyan nem lehet közvetlenül kimutatni, de ha ezek a programok nem lennének, a francia, holland, ausztrál, olasz és a többi fiatal nem minket választana a sok európai fesztivál közül".Hozzátette: sikerült kinevelni egy olyan csapatot, amelyre rá meri bízni az ügymenetet, másrészt úgy érzi, személyes ambíciói a Szigettel kapcsolatban kezdenek alábbhagyni, nincs már eléggé képben. "Viszont most lesz időm foglalkozni a családommal és sok más dologgal".