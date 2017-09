Kezd teljesen beparázni Amerika az észak-koreai mozgolódástól

Bár az európai részvényindexek még kis mínusszal megúszták zárásig a kereskedést, az amerikai piacokon egyre nagyobb az esés, a Dow Jones index már 250 pontos, 1,1%-os esést mutat, amire augusztus 17. óta nem volt példa. Az S&P500 1,2%-os, a Nasdaq 1,5%-os esést produkált eddig.A befektetők a tegnapi munkaszüneti nap miatt csak ma tudták lereagálni az elmúlt napok észak-koreai fejleményeit, illetve azt, hogy ma hajnali lapjelentés szerint újabb mozgolódást (rakétaszállítást) érzékeltek a hírszerzők egy fontos észak-koreai katonai bázis közelében. A gyanú szerint a rezsim újabb interkontinentális rakétát készül fellőni néhány nappal azután, hogy vasárnap hatalmas földrengéseket okozó hidrogénbomba robbantást hajtott végre. A jelek szerint sem az ENSZ-határozatok, sem, a határozott kínai és orosz figyelmeztetések nem fékezik az észak-koreai rezsim harciasságát, az amerikai ENSZ-nagykövet pedig már arról beszélt, hogy a háborút "koldul" a cselekedeteivel a rezsim. Észak-Korea most szombaton ünnepli alapítási évfordulóját, így esélyes, hogy akkor fog újra rakétát fellőni.Vlagyimir Putyin orosz elnök globális katasztrófa esélyére hívta fel a figyelmet arra az esetre, ha Amerika további nyomást helyez Észak-Koreára. Erről bővebben itt írtunk:A fentiek mellett az is nyugtalaníthatja a piacokat, illetve a dollár és a kötvényhozamok esését okozhatta, hogy az egyik befolyásos Fed jegybankár (Brainard) ma azt mondta: alaposabban meg kell vizsgálni, hogy miért van az, hogy miközben csaknem teljeskörű a foglalkoztatás az Egyesült Államokban (nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta), aközben az infláció sorozatosan a várt alatti értékeket mutat. A megjegyzés arra utal, hogy nem igazán van mozgástér a Fed további kamatemelésére (a Harvey és az Irma nevű hurrikán potenciális újabb pusztításai mellett sem), így a dollár újra gyengült az euróval szemben, a 10 éves amerikai államkötvény hozama pedig a választások óta, azaz 10 hónapra nem esett olyan alacsonyra, mint ma (2,08%). Ebben a menedékkeresésnek is szerepe lehet.