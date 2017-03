Ki akar majd repülni, ha Elon Musk hipergyors vákuumvonatával is lehet utazni?

Hyperloop egy fontos fejlesztés, amit közelről figyelünk.

A légitársaságokat sem hagyja hidegen a hyperloop, a német lap, a Bild am Sonntag szerint a Lufthansa élénken érdeklődik az új technológia iránt, ami akár 1200 km/h sebességű közlekedésre is alkalmas. Ez jóval gyorsabb, mint a mai utasszállító repülőgépek sebessége.A német légitársaság szóvivője elmondása szerint aHozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak a Hyperloop Transport Technologies nevű céggel, de egyelőre még szó sincs bármilyen stratégiai együttműködésről, csak a tapasztalatokat osztják meg egymással.A vállalatok, mint a Hyperloop Transport Technologies, vagy a Hyperloop One, azon dolgoznak, hogy hipergyors közlekedési rendszereket építsenek Elon Musk ötlete nyomán. A technológia alapja egy légritkított cső, amiben kapszulákban szállítanák az utasokat, akár 1200 km/h sebességgel. Ez elméletben lehetséges az aerodinamikai jellemzők és az alacsony légellenállás miatt.A Bild am Sonntag szerint a Lufthansa azt számolgatja jelenleg, hogy elméletben melyek azok az útvonalak, amelyek elméletben felválthatnák a repülőjáratokat. Állítólag Münchenből Hamburgba, Berlinbe és Düsseldorfba tartó járatokat, valamint egy Cologne-Berlin hyperloop-útvonalat vizsgálnak.